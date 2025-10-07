Acest parteneriat reprezintă o oportunitate majoră pentru consolidarea relațiilor economice dintre cele două state, prin facilitarea accesului în Portul Constanța al investitorilor din Kazahstan, precum și al celorlalți oameni de afaceri din Asia Centrală.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a declarat că județul Constanța găzduiește cea mai mare investiție kazahă din România, realizată de KazMunayGas, ceea ce reflectă încrederea partenerilor din Asia Centrală în potențialul regiunii. El a subliniat că Constanța se remarcă printr-o economie diversificată și că dezvoltarea traseelor logistice reprezintă o prioritate strategică.

Daraban a evidențiat avantajul competitiv al portului Constanța, care funcționează atât ca port maritim, cât și fluvial, oferind acces direct țărilor fără ieșire la mare și consolidând rolul său ca poartă naturală spre Europa. Coridorul Est-Vest facilitează dezvoltarea relațiilor cu Kazahstanul, oferindu-i acces rapid la Marea Neagră. Totodată, reprezentanții Regiunii Mangystau și-au exprimat disponibilitatea de a include partea română în negocierile cu China privind dezvoltarea infrastructurii portuare, recunoscând expertiza operatorilor din Constanța și deschizând perspective de cooperare trilaterală.