Întrebat dacă premierul ar putea să își dea demisia în cazul în care proiectul privind pensiile magistraților ar fi declarat neconstituțional de CCR, Fenechiu a explicat că nu crede că există un astfel de risc. El a precizat că orice eventuală soluție favorabilă sesizării Înaltei Curți de Casație ar viza doar aspecte punctuale, cum ar fi măsurile tranzitorii sau cuantumul pensiilor, și nu întregul proiect, evidențiind astfel că premierul nu are motive să se retragă din funcție.

„Eu cred că nu. Premierul a avut în vedere o declarare ca neconstituţională în integralitate a textului la data când a făcut declaraţia. Cred că acest risc nu există. În ipoteza în care va exista o soluţie de admitere a sesizării Înaltei Curţi de Casaţie, cu siguranţă ea va fi pe aspecte punctuale, dacă va exista, adică pe măsurile tranzitorii sau pe cuantumul pensiei, ca şi element de discriminare între cei care se pensionează peste 9 ani şi cei care se pensionează este 10 ani. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu”, a afirmat Fenechiu, întrebat dacă mai există pericolul ca premierul să se retragă din funcţie – cum a mai spus – în cazul în care proiectul privind pensiile magistraţilor va pica la controlul CCR, având în vedere că se aşteaptă miercuri o decizie a Curţii.

Fenechiu a declarat, după ședința de grup a liberalilor la care a participat și premierul Ilie Bolojan, că prim-ministrul a menționat existența unor drepturi salariale ale magistraților în valoare de 5,3 miliarde de lei, câștigate în instanță, care încă nu au fost reflectate în datele publice și nu au fost achitate.

Fenechiu a transmis că premierul a subliniat că decizia privind pensiile magistraților aparține Curții Constituționale și că orice discuții prealabile ar fi doar speculații. Totodată, acesta a informat că există drepturi salariale ale magistraților în valoare de 5,3 miliarde de lei, rezultate din hotărâri judecătorești câștigate pe sporuri și alte beneficii, care încă nu au fost plătite și nu apar în datele publice. Fenechiu a precizat că nu s-a discutat despre modalități de eșalonare a plăților, fiind vorba doar despre o informare.

„Premierul (…) a spus că asta e o decizie a Curţii Constituţionale, nu facem discuţii prealabile pentru că ar fi pure speculaţii. În schimb, ne-a relatat că în momentul de faţă sunt drepturi salariale ale magistraţilor care încă nu se regăsesc în datele publice, de 5,3 miliarde, adică hotărâri judecătoreşti câştigate pe sporuri şi pe alte lucruri. 5,3 miliarde care nu sunt plătite, care sunt recente”, a precizat Fenechiu, adăugând că nu s-a discutat despre eşalonarea plăţilor, ci „a fost doar o pură informare”.

Judecătorii Curții Constituționale vor pronunța miercuri, 8 octombrie, o decizie privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.