În prezent, legea permite românilor care au depășit stagiul complet de cotizare cu opt ani să solicite pensionarea anticipată cu maxim cinci ani înainte de termen, însă cuantumul pensiei este diminuat proporțional cu fiecare lună de anticipare.

Guvernul intenționează să înăsprească aceste reguli, astfel încât românii să rămână mai mult timp în câmpul muncii, reducând accesul facil la pensionarea anticipată.

Pe lângă aceste modificări, Executivul se concentrează și asupra pensiilor speciale. După ce veniturile magistraților au fost reduse și vârsta de pensionare a fost crescută la 65 de ani, Guvernul își extinde atenția și asupra altor categorii de beneficiari de pensii speciale, inclusiv foști funcționari, parlamentari, foști angajați ai Curții de Conturi, diplomați și piloți civili.

Un alt punct important al Pachetului 3 de măsuri vizează interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. Deși această măsură a fost inclusă inițial în Pachetul 2, ea a fost retrasă din cauza lipsei acordului în coaliția de guvernare.

În prezent, angajații de la stat pot cumula pensia cu salariul, însă dacă regula va intra în vigoare, aceștia vor fi obligați să aleagă între pensie și salariu. Sindicatele din sănătate au criticat această măsură, avertizând că ar putea determina un exod al medicilor.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a clarificat poziția partidului în legătură cu eventualitatea ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze dacă legea privind pensiile de serviciu ar fi respinsă de Curtea Constituțională a României (CCR). Grindeanu consideră că decizia privind o eventuală demisie aparține exclusiv premierului și că respingerea unei legi nu ar trebui transformată într-o criză politică.

Potrivit liderului PSD, astfel de decizii sunt individuale și unilaterale, fiecare oficial hotărând pentru sine. El a subliniat că Guvernul desfășoară o politică publică, iar respingerea unei legi în Parlament nu ar trebui să conducă automat la plecarea șefului Executivului.

„Nu, e o politică publică pe care o face Guvernul. Dacă pică vreo lege în Parlament, ar trebui să plece acasă? Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări. Am văzut că și premierul a lăsat-o mai moale pe această temă”, a spus Grindeanu în cadrul unei conferințe.

Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe miercuri, 8 octombrie, asupra legii care modifică pensiile de serviciu ale magistraților, un proiect-cheie din pachetul de reforme al Guvernului Bolojan. Hotărârea CCR ar putea avea implicații semnificative atât asupra sistemului judiciar, cât și asupra legitimității guvernului de a continua reformele asumate.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că aprobarea legii este esențială și că reforma pensiilor speciale reprezintă un obiectiv major al guvernării. De asemenea, el a menționat că succesul proiectului are legătură directă cu accesul României la fondurile europene din PNRR.

În cazul în care CCR respinge proiectul, s-ar putea ridica problema pierderii legitimității guvernului, însă Bolojan a precizat că nu a luat în calcul demisia. El a afirmat că discuția vizează strict aspectul de legitimitate, urmând ca decizia finală să fie luată după pronunțarea Curții.