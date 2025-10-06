Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator, subliniază importanța alegerii și declarării corecte a sediului social, a respectării procedurilor de înregistrare și a conformării fiscale. Acestea sunt elemente-cheie pentru evitarea inactivității fiscale și pentru protejarea stabilității juridice a societății, întrucât neglijența în aceste aspecte poate duce la sancțiuni, blocaje administrative sau pierderea drepturilor fiscale.

Într-un context fiscal și comercial aflat într-o permanentă schimbare, firmele trebuie să acorde o atenție deosebită respectării regulilor privind domiciliul fiscal, gestionării sediului social și menținerii unei activități conforme. Fenomenul „Cuibul de Fantome” a determinat declararea ca inactive a mii de societăți, ceea ce a generat efecte majore pentru mediul de afaceri. În 2025, antreprenorii trebuie să fie proactivi în gestionarea corectă a domiciliului fiscal și a obligațiilor declarative pentru a evita pierderea codului de TVA și blocarea activității comerciale.

O societate trebuie să declare un domiciliu fiscal real și verificabil, la o adresă unde organul fiscal (ANAF) poate efectua controale. Dacă datele declarate nu permit identificarea entității, aceasta poate fi declarată inactivă, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, atunci când contribuabilul „sustrage controalelor … prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia”.

Erorile de declarare pot duce la pierderea codului de TVA, blocarea contractelor, respingerea facturilor și aplicarea de sancțiuni. De asemenea, un domiciliu fiscal greșit poate fi motiv procedural pentru declararea inactivității.

O greșeală frecventă este declararea sediului social într-un apartament sau la o adresă unde firma nu are activitate efectivă. ANAF verifică coerența și veridicitatea acestor date, iar potrivit art. 10 din Codul de procedură fiscală, contribuabilii sunt obligați să furnizeze informații reale și să coopereze cu autoritățile.

Inactivitatea fiscală poate fi declarată de ANAF, conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, în mai multe situații: nedepunerea declarațiilor fiscale timp de un semestru, sediu neidentificabil, expirarea contractului de sediu, lipsa organelor statutare sau înregistrarea inactivității la Registrul Comerțului.

Consecințele sunt semnificative: pierderea codului de TVA, imposibilitatea deducerii TVA-ului aferent achizițiilor, suspendarea contractelor și refuzul colaborării de către parteneri. Fenomenul „Cuibul de Fantome” a generat deja blocaje comerciale majore pentru numeroase companii.

Potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală, declararea inactivității se poate face dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile prevăzute la alin. (1), lit. a–g). Procedura este reglementată prin Ordinul 3846/2015 privind declararea contribuabililor inactivi și reactivarea acestora.

Declararea nu se poate face înainte de expirarea termenelor legale de notificare — de exemplu, în cazul nedepunerii declarațiilor, ANAF poate declara inactivitatea doar după 15 zile de la notificare. Reactivarea se realizează la cererea contribuabilului, după depunerea declarațiilor restante, plata obligațiilor și confirmarea faptului că firma funcționează la domiciliul fiscal declarat.

La înființarea unei firme, trebuie stabilite corect capitalul social, contul bancar și sediul social sau domiciliul fiscal. Un avocat specializat poate oferi consultanță privind alegerea sediului, găzduirea acestuia și procedura de înregistrare.

Sediul social trebuie să fie real, acoperit de un contract valabil (comodat, chirie, proprietate) și compatibil cu activitatea firmei. Un contract expirat sau o adresă invalidă pot determina declararea inactivității conform art. 92 lit. g).

De asemenea, este importantă verificarea capitalului social minim, deschiderea corectă a contului bancar și actualizarea datelor la Registrul Comerțului, pentru a evita orice risc fiscal.

„În contextul noilor reglementări privind inactivitatea fiscală și obligațiile de raportare ale societăților comerciale, toate firmele trebuie să acorde o atenție deosebită declarării corecte a domiciliului fiscal și respectării termenelor legale. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la pierderea codului TVA, blocaje în relațiile comerciale și, în cele din urmă, la declararea firmei ca inactivă de către ANAF”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator.

În prezent, riscurile fiscale pentru firmele din România sunt în creștere. Procedura prin care ANAF declară contribuabilii inactivi – inclusiv în cadrul fenomenului „Cuibul de Fantome” – poate afecta grav activitatea firmelor, codul TVA și credibilitatea acestora. Printr-o declarare corectă a domiciliului fiscal, alegerea unui sediu valid și conformarea fiscală continuă, antreprenorii pot preveni efectele negative ale inactivității fiscale.