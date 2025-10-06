Raluca Turcan a reacționat public la declarațiile procurorului-șef al DNA, afirmând că numărul sesizărilor făcute de ANAF este mult prea mic pentru amploarea fenomenului de evaziune fiscală din România.

Ea a atras atenția că marile companii par să fie ocolite de controale, în timp ce micii antreprenori sunt sancționați chiar și pentru întârzieri de câteva sute de lei.

Deputatul liberal Raluca Turcan a spus că o asemenea diferență de tratament creează o dublă măsură, în care statul „îi urmărește strict pe cei fără putere de apărare”, dar evită confruntarea cu cei care produc pierderi uriașe la buget.

„Procurorul-șef al DNA a spus recent că, anul trecut, ANAF a trimis doar patru sesizări privind cazuri de evaziune fiscală. Doar patru. O cifră rușinos de mică, într-o economie în care evaziunea din Romania este una dintre cele mai mari la nivel european. În timp ce firmele mari par să plutească nederanjate, mii de antreprenori mici primesc somații, popriri și amenzi pentru întârzieri de câteva sute de lei. Se creează astfel o dublă măsură: statul e vigilent doar cu cei care n-au cum să se apere”, a scris Turcan pe Facebook.

Potrivit Ralucăi Turcan, instituția trebuie să-și schimbe complet prioritățile. Ea consideră că ANAF ar trebui să fie obligată să sesizeze cazurile grave de evaziune și să raporteze public rezultatele activității sale, de la sesizările trimise până la cazurile finalizate în instanță.

Deputatul PNL a arătat că este nevoie de o instituție care să se concentreze pe fraudele majore, nu pe micile întârzieri de plată. În viziunea ei, firmele mici și mijlocii — considerate coloana vertebrală a economiei — trebuie protejate de birocrația excesivă și de abuzurile administrative.

Raluca Turcan a mai atras atenția că situația economică a micilor afaceri s-a deteriorat vizibil în 2025. Ea a indicat că peste 13.000 de firme și-au suspendat activitatea doar în primele opt luni ale anului, printre acestea numărându-se magazine locale, service-uri auto și afaceri de familie care nu au mai rezistat presiunii fiscale și inflației.

„Nu să vâneze contribuabili mici. Să meargă după marile fraude. Să fie obligat prin lege și control independent să sesizeze cazurile grave de evaziune. Să devină transparent: câte sesizări face, câte anchete se deschid, câte ajung în instanță și ce rezultate au. Iar firmele mici și mijlocii – coloana vertebrală a economiei românești, sa nu fie sufocate de birocrație și abuzuri. Peste 13.000 de firme și-au suspendat activitatea doar în primele opt luni din 2025. Magazine locale, service-uri, mici afaceri de familie, care nu au mai făcut față taxelor, birocrației și inflației”, spune Turcan.

Deputatul liberal a subliniat că România nu are nevoie de taxe mai mari, ci de o administrare corectă a celor existente. Ea a spus că, în prezent, un IMM poate fi executat fiscal într-o singură zi, în timp ce rețelele de evaziune la scară mare nu sunt investigate corespunzător.