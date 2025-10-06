Datele publicate pentru luna august arată că, în urma creșterii TVA-ului, consumul s-a redus cu 7% față de luna iulie 2025 și cu 4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, august 2024. Această evoluție confirmă avertismentele lansate anterior de specialiști, care susțineau că o astfel de măsură fiscală, aplicată într-o perioadă de încetinire economică, ar putea duce la o contracție rapidă a cererii interne.

Radu Georgescu a explicat că decizia Guvernului de a majora taxa pe valoare adăugată nu doar că a redus consumul, dar a produs un efect invers față de cel scontat: în loc să crească veniturile bugetare, măsura riscă să ducă la o diminuare a încasărilor din taxe, ca urmare a scăderii volumului tranzacțiilor. El a subliniat că această creștere a TVA-ului a accelerat inflația și a lovit direct în economia reală, afectând nivelul de trai și încrederea mediului de afaceri.

Economistul a reamintit că, potrivit principiilor de bază în economie, nu se recomandă creșterea taxelor într-un moment în care economia se află în scădere, deoarece o astfel de decizie are efecte negative atât asupra consumului, cât și asupra investițiilor. El a menționat că aceste concepte elementare sunt predate încă din primul an de studii economice, ceea ce face cu atât mai greu de înțeles modul în care Guvernul a ales să procedeze.

„Guvernul ne-a infrant !!!! Au iesit primele date economice pe august 2025. Cresterea TVA-ului de la 1 august a dus la prabusirea consumului !!! In august 2025 consumul a scazut cu 7% fata de iulie 2025 !!! Si cu 4% fata de august 2024 !!!! Asa ceva !!! Unii spuneau ca Guvernul a crescut degeaba TVA-ul de la 1 august. Nu este adevarat. Este mult mai rau”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Radu Georgescu a concluzionat că Executivul a greșit grav prin această măsură fiscală, afectând stabilitatea economică și agravând tendințele negative deja existente. Potrivit economistului, Guvernul nu doar că a frânat redresarea economică, ci a provocat un recul al consumului, o creștere accelerată a inflației și o diminuare a veniturilor bugetare, consecințe care erau perfect previzibile.

„Guvernul a dat o bata in cap economiei. A crescut accelerat inflatia. Iar Guvernul va incasa mai putine taxe. Am explicat de mai multe ori ca asa se va intampla. Sunt lucruri elementare de economie. In anul 1 de la ASE se invata ca niciodata nu trebuie sa cresti taxele cand economia este in scadere. Atat s-a putut. Atat au putut rinocerii….”, a conchis economistul.

