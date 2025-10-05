Conform calendarului fiscal al lunii octombrie, această zi marchează termenul limită pentru transmiterea unui set complex de declarații obligatorii, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

Printre documentele care trebuie depuse se numără:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală, declarație de mențiuni sau declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

– Declarație de înregistrare fiscală, declarație de mențiuni sau declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică; Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală sau declarație de mențiuni pentru persoane fizice, române sau străine, care dețin cod numeric personal;

– Declarație de înregistrare fiscală sau declarație de mențiuni pentru persoane fizice, române sau străine, care dețin cod numeric personal; Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independente ori exercită profesii libere;

– Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independente ori exercită profesii libere; Formularul 700 – Declarație electronică pentru înregistrarea, modificarea sau radierea înregistrării fiscale.

Aceste formulare trebuie completate și depuse de către persoanele impozabile care sunt deja înregistrate în scopuri de TVA, conform articolului 316 din Legea 227/2015. Este vorba despre contribuabili care nu au depășit plafonul de scutire și care solicită radierea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Tot vineri, 10 octombrie, este și termenul pentru depunerea notificării privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori. Pentru această categorie se utilizează aceleași formulare, 010, 016, 020, 070 sau 700, în funcție de statutul fiscal și tipul de contribuabil.

Formularul 016 este destinat persoanelor juridice străine care își exercită conducerea efectivă în România, iar restul documentelor vizează contribuabilii români, persoane fizice sau juridice.

Regimul special pentru agricultori poate fi aplicat de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit aceluiași articol din Codul Fiscal. Cei care aleg acest regim trebuie să anunțe ANAF până la termenul menționat.

Autoritatea fiscală a publicat anterior un ghid detaliat în format PDF, prin care explică modul de aplicare a noilor cote de TVA introduse prin Legea nr. 141/2025. Documentul, disponibil pe site-ul instituției, oferă clarificări privind aplicarea cotei reduse unice de 11% și a cotei standard de 21%, valabilă de la 1 august 2025.

De la această dată, există o singură cotă redusă de TVA, de 11%, care înlocuiește toate cotele reduse existente anterior. În paralel, cota standard de 21% se va aplica asupra bazei de impozitare pentru toate operațiunile impozabile care nu beneficiază de scutire sau de cota redusă. Scopul acestei modificări este simplificarea sistemului de taxare și uniformizarea tratamentului fiscal pentru bunurile și serviciile comercializate pe piața românească.

Conform ghidului publicat de ANAF, noua cotă redusă de 11% se aplică pentru livrările de medicamente de uz uman și pentru o gamă largă de produse alimentare și agricole. Printre acestea se numără alimentele și băuturile destinate consumului uman sau animal, animalele și păsările vii din specii domestice, însă sunt excluse băuturile alcoolice, băuturile nealcoolice încadrate la codul NC 2202, alimentele cu conținut ridicat de zahăr (mai mare de 10 g/100 g produs) și suplimentele alimentare definite de Legea nr. 56/2021.