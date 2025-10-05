De asemenea, îl puteți folosi pentru a controla mucegaiul praf, o boală care afectează plantele, cum ar fi tufele de trandafiri și arbuștii de liliac. Bicarbonatul de sodiu este ușor de utilizat, indiferent dacă îl aplicați direct din cutie sau pregătiți o soluție pentru a pulveriza cu ea buruienile.

Iată de ce bicarbonatul de sodiu funcționează bine împotriva buruienilor, cum să îl utilizați și care sunt limitările sale, conform The Spruce.

Motivul pentru care bicarbonatul de sodiu este eficient în uciderea buruienilor este că unul dintre ingredientele sale este sarea. În cantități suficiente, efectul sării asupra plantelor este de a le deshidrata.

Dacă vreți să ucideți o buruiană definitiv, aceasta este o modalitate de a face acest lucru: uscați-o atât de mult încât să nu mai poată prelua apă, iar buruiana va muri definitiv.

Deși este nevoie de o doză mai mare de bicarbonat de sodiu pentru a ucide o plantă mai mare (cum ar fi un arbust), este recomandat să aplicați bicarbonat de sodiu cu precauție pe frunzișul arbuștilor atunci când îl folosiți pentru a controla mucegaiul. Când amestecați soluția, utilizați o lingură de bicarbonat de sodiu la o cană de apă.

Există două moduri diferite de a aplica bicarbonat de sodiu pentru a ucide buruienile. Cel mai simplu mod este să-l turnați imediat din cutie, direct pe buruieni (aproximativ o linguriță pentru fiecare buruiană). Udați mai întâi frunzișul, astfel încât bicarbonatul de sodiu să se lipească de frunze.

Alternativ, pregătiți o soluție de bicarbonat de sodiu și apă, turnați o parte din soluție într-o sticlă de pulverizare și pulverizați buruienile. Când folosiți o sticlă, este mai ușor să țintiți buruienile. Această metodă previne eliminarea bicarbonatului de sodiu, un dezavantaj major al metodei de aplicare directă.

Indiferent de metodă, alegeți o zi însorită pentru a aplica bicarbonatul de sodiu

(ploaia l-ar spăla înainte de a incepe să funcționeze). Pentru a amesteca și aplica o soluție de bicarbonat de sodiu și apă faceți următoarele:

Adăugați 10 linguri de bicarbonat de sodiu la 3 litri de apă.

Agitați-l pentru a dizolva bicarbonatul de sodiu.

Turnați o parte din soluție într-o sticlă cu pulverizator.

Pe lângă utilizarea bicarbonatului de sodiu, există și alte moduri de a ucide buruienile în mod natural.

Utilizarea oțetului: Oțetul este un alt erbicid natural. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați oțet care are mai mult acid acetic.

Apă clocotită: Aceasta este cea mai ieftină modalitate de a ucide buruienile în mod natural. Cu toate acestea, ca și în cazul oțetului, amintiți-vă că este neselectiv.

Sufocare: Puteți înăbuși și buruienile cu plastic negru, prelate etc. Această opțiune este ideală pentru o zonă în care o buruiană viguroasă a preluat spațiul, formând o monocultură.

Smulgerea buruienilor: Mulți grădinari se bucură să smulgă cu mâna buruienile

Utilizarea sării: Ca alternativă la bicarbonatul de sodiu, puteți folosi sare pentru a ucide buruienile ( sarea din bicarbonatul de sodiu îl face un erbicid eficient). Poate fi o soluție mai sensibilă, deoarece sarea este mai ieftină.