Dar nu toate plantele și copacii sunt bune de plantat în curte. Anumiți copaci și unele plante pot provoca daune caselor, în timp ce altele sunt dificil de întreținut și curățat. Există, de asemenea, unele plante care pot fi otrăvitoare pentru oameni și animalele de companie, potrivit The Hunker.

Uneori nu este clar de la început că aceste plante pot face mai mult rău decât bine, mai ales dacă planta este frumoasă. Stejarii, de exemplu, sunt copaci uimitori, monumentali, cu un farmec incredibil. Cu toate acestea, rădăcinile lor sunt suficient de dense pentru a ridica trotuarele (sau chiar fundațiile unor case dacă sunt plantați prea aproape de clădiri).

De asemenea, unele plante cățărătoare, precum iedera englezească, au devenit atât de omniprezente încât nu mai sunt benefice structurii unei case Dacă o anumită plantă sau un anumit copac vă atrage atenția, asigurați-vă că cercetați cum crește și care sunt așteptările, mai ales dacă doriți să evitați potențialele daune pe termen lung aduse casei.

Wisteria sinensis se agață de plante de susținere sau structuri artificiale prin tulpini răsucite. Frunzele sunt strălucitoare, verzi, iar florile sunt albe, violete sau albastre. Fiecare ciorchin se deschide simultan înainte ca frunzele să crească și are un miros caracteristic asemănător strugurilor. Toate părțile plantei conțin glicozide, care sunt toxice. De asemenea, tulpinile sale strânse care se învârtesc pot sufoca ramurile copacilor.

Stejarul comun (Quercus robur) este un copac maiestuos și, deși este frumos pe câmpuri întinse, e bine să știți că stejarii pot provoca daune grave casei, dacă sunt plantați prea aproape.

Stejarii sunt pomi puternici care ar trebui plantați la cel puțin 6 metri de clădiri pentru a lăsa loc rădăcinilor lor să crească și pentru a oferi spațiu liber ramurilor care cad față. Altfel, în câțiva ani, este posibil să găsiți o rădăcină subterană robustă care ridică bucăți din curte, sau, dacă bate un vânt mai puternic, o creangă vă poate găuri tavanul.

Buddleja davidii este cunoscută sub alte nume comune, cum ar fi budelia, budleja, floarea fluturii și lilo de vară. Este utilizată în toate grădinile lumii pentru că este destul de rezistentă. Florile sale formează ciorchini frumoși de culoare lila sau roz și îi sporesc puterea decorativă. Arbustul de fluture sufocă vegetația nativă în locuri însorite și adesea dăunează pereților grădinii prin modul în care prinde rădăcini.

Iedera englezească se adaptează la aproape orice sol bine drenat, inclusiv la solurile sărace în nutrienți. Iedera englezească se află pe lista celor mai invazive plante în mai multe zone și reprezintă o amenințare gravă la adresa mediului și a creșterii naturale a plantelor. În aceste zone, iedera englezească ar trebui plantată într-un ghiveci și ținută pe o terasă, deoarece ghiveciul ajută la împiedicarea răspândirii.

Este un pom care crește prea repede, atât de mult încât formează rapid unghiuri înguste, rezultând o structură slabă. Ar trebui să evitați să plantați acești copaci în apropierea casei! Adesea sunt numiți ”zdrobitori de mașini și case”. În timpul furtunilor și vântului puternic, pot provoca daune în jurul lor. În plus, afectează plantele native, perturbând ecosistemele locale.

Această iarbă perenă târâtoare agresivă este considerată una dintre cele mai rele specii invazive din lume. Rădăcinile sale produc o substanță chimică care împiedică creșterea altor plante, permițându-i să creeze straturi dense care sufocă plantele native.

Arțarul norvegian (Acer platanoides) și numeroasele sale soiuri au fost crescuți datorită frunzelor mari și culorilor frumoase de toamnă, în nuanțe pestrițe și violet. Dincolo de frumusețea frunzelor, arțarii norvegieni sunt copaci extrem de dezordonați și produc milioane de semințe în fiecare an.

Din aceste semințe provin mii de puieți și, în anumite părți ale SUA, au devenit o specie invazivă, blocând plantele native și perturbând ecosistemele.