Informație pentru cei care stau la casă. Un lucru extrem de simplu precum mersul pe iarbă poate fi un bun indicator al momentului în care ar trebui să uzi gazonul. Acest test simplu te ajută să uzi gazonul cât mai eficient, împiedicând iarba să se ardă de la soare, conform Homesandgardens.com.

Pe măsură ce temperaturile cresc și vremea extremă devine o problemă, cunoașterea unei măsuri atât de simple pentru a ilustra cât de des ar trebui să uzi gazonul vara este foarte utilă.

În toiul verii, gazonul poate suferi de stres termic, deoarece pierde cantități mari de apă din cauza temperaturilor ridicate.

Dacă doriți un gazon verde și sănătos, udarea trebuie să facă parte din rutina de îngrijire pe timpul verii. Pentru a proteja gazonul în timpul unui val de căldură, orice udare trebuie făcută eficient.

Când și cât de mult ar trebui să udați gazonul depinde de iarbă, de tipul de pământ, de climă și nivelurile de precipitații naturale. Cu toate acestea, în perioadele de căldură extremă, va veni un moment în care trebuie să udați gazonul.

Acest test simplu poate fi efectuat rapid, arătând dacă gazonul are nevoie de apă. Chris McIlroy, expert la The Grass People, îl numește testul „revenirii gazonului” și susține că este un bun indicator.

„Tot ce trebuie să faceți este să stați pe iarbă. Dacă iarba rămâne plată, are nevoie de udare. Dacă își revine, probabil este suficient de hidratată”, spune expertul.

Experții de la Universitatea din Florida recomandă efectuarea acestui test spre sfârșitul după-amiezii și lăsarea timpului necesar pentru ca firele de iarbă să-și revină după ce au fost călcate în picioare.

„Când picioarele comprimă lamelele frunzelor de iarbă, nivelurile scăzute de apă din țesutul vegetal împiedică lamelele frunzelor să se refacă sau să se ridice din nou după ce au fost împinse în jos”, spun ei. „Dacă urmele persistă o perioadă lungă de timp, udați gazonul pentru a preveni ca iarba să se ardă și să intre în stare latentă”, adaugă experții.

Experții de la Universitatea din Illinois adaugă:

„Un semn că gazonul are nevoie de o cantitate bună de apă este atunci când urmele rămân vizibile pe iarbă mai mult de treizeci de minute.”

Pentru a menține gazonul bine udat, aplicați între 1,5 și 2,5 cm de apă în perioadele mai reci ale zilei. Momentul ideal pentru a uda iarba este dimineața devreme, dar puteți uda și seara.

Gazonul va beneficia de o udare mai profundă în perioade mai reci, decât de o udare ușoară în căldura zilei. Ultima abordare este o greșeală de udare a gazonului, deoarece mare parte a umidității se va pierde prin evaporare înainte ca iarba să o aprecieze.