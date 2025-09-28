Greșeala pe care o faceți când uscați lenjeria de pat. Din fericire, există câteva trucuri aprobate de experți pe care le puteți încerca pentru a nu avea cearșafuri șifonate și încrețite, conform southernliving.com.

Pentru majoritatea cearșafurilor, puteți folosi uscătorul la un ciclu mic spre mediu. Cearșafurile din satin și mătase ar trebui uscate afară, la aer, deoarece riscă să se deterioreze chiar și la un ciclu mai scăzut la uscător.

Expertul Stephen Shields recomandă să scuturați bine cearșafurile.

„Primul meu sfat este să le scuturați înainte de a le arunca în uscător. El recomandă scăderea cantității de cearșafuri pe care le spălați per ciclu pentru a crea mai mult spațiu în uscător. „Când supraîncărcați uscătorul, nu există suficient spațiu pentru ca acestea să se usuce liber, rezultând cearșafuri uscate neuniform”, explică el.

Dacă ați încercat să le scuturați sau să micșorați dimensiunea încărcăturii și cearșafurile tot ies umede, puteți încerca trucul cu minge de uscător sau minge de tenis.

„Aruncați câteva mingi pentru uscător (sau chiar mingi de tenis) pentru a ajuta la spargerea țesăturii. Sunt reutilizabile, așa că este un câștig!”, sfătuiește el.

Acest truc funcționează, absorbind umiditatea suplimentară care lasă cearșafurile umede, fără să accelereze uscarea.

Ar putea părea ciudat să setați ciclul pe o setare de căldură mai scăzută, dar, potrivit Shields, poate face toată diferența. Este de preferat o temperatură mai scăzută, pentru a oferi lenjeriei mai mult timp să se usuce uniform. Ar putea dura puțin mai mult, dar rezultatul va fi o lenjerie de pat neșifonată.

Cutele sunt o altă problemă frecventă. Dar există produse pe piață care pot elimina cutele. Există spray-uri care ajută la relaxarea țesăturii și o împiedică să se șifoneze. În plus, cearșafurile vor ieși mai netede!

”Dați cearșafurile cu spray, înainte de a le arunca în uscător”, spune Shields.

Un alt sfat recomandat de Shields este să cumpărați cearșafuri noi. Mai exact, cearșafuri cu uscare rapidă. Deoarece se usucă mai repede, au mai puțin timp pentru a se șifona.