Iată care este secretul dezvăluit de doi experți în curățare.

Metoda scuturării este o tehnică simplă pe care o puteți folosi pentru a ajuta hainele și alte articole să se usuce mai bine, potrivit The Spruce.

„După cum ar putea sugera și numele, această metodă implică scuturarea fiecărui articol în timp ce îl scoateți din mașina de spălat și îl puneți în uscător”, spune Michael Bogoyavlensky, CEO și director general al Cleaning Express.

Scopul acesteia este să vă asigurați că niciunul dintre articolele din mașina de spălat nu rămâne foarte mototolit atunci când le mutați în uscător. Scuturând fiecare articol înainte de a-l pune în uscător, e mai puțin probabil ca hainele să se răsucească în timpul ciclului de uscare. Astfel se vor usca mai rapid și mai eficient.

Deși poate părea inutil să scuturați puloverele și șosetele înainte de a le muta din mașină de spălat în uscător, există multe beneficii ale metodei de scuturare.

Cel mai bun motiv pentru a testa metoda de scuturare este că poate ajuta hainele să se usuce mai repede. Această tehnică asigură că articolele nu rămân amestecate când le mutați din mașină de spălat, aerul se poate mișca mai eficient în uscător.

Ați putea chiar să alegeți un ciclu de uscare mai scurt și să economisiți bani la factura de electricitate. „Hainele se vor usca mai repede, deoarece aerul cald poate ajunge în fiecare parte a țesăturii”, spune Nathaly Vieira, șefă la InspireClean Cleaning.

Când scoți hainele din uscător, cel mai mult te deranjează toate acele cute pe care le fac.Din fericire, metoda scuturării vă poate ajuta să evitați cutele și încrețirea rufelor.

„Lăsați grămada de rufe umede îndoită, timp de aproximativ 30 de minute și apoi aruncați-o în uscător. Acest lucru ajută la îndepărtarea cutelor, ceea ce înseamnă că hainele vor arăta mult mai bine după ce s-au uscat”, adaugă el.

Regula numărul unu privind punerea încărcăturii de rufe în uscător este ca de fiecare dată să verificați simbolurile de pe etichetele articolelor. Neutilizarea setării ”delicat” atunci când e necesar sau selectarea unei temperaturi greșite a uscătorului de rufe poate strica hainele. Și mai rău este când amestecați rufele albe și cele coloratele pe care le băgați în uscător.

„Uscarea hainelor în acest fel poate cauza amestecarea culorilor”, spune Maria Mooney, expert în curățare la Truly Free. „Cel mai bine este să uscați rufele albe și pe cele colorate separat, pentru a vă asigura că țesăturile rămân intacte”, explică ea.

Există numeroase motive pentru care nu e o idee bună să uscați hainele albe lângă cele colorate. „Uscarea hainelor albe lângă cele colorate poate duce la o serie de probleme, cum ar fi transferul culorilor, unele în altele, deteriorarea țesăturilor, diverse pete sau interacțiuni chimice”, explică Rick Rome, fondator al WashClub.