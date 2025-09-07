Regulă privind taxele pentru colectarea deșeurilor menajere. Schimbarea impune companiilor să fie mult mai transparente cu privire la taxele ascunse. Înseamnă că, de acum înainte, consumatorii vor cunoaște costul total al unui produs sau serviciu privind colectarea deșeurilor, conform realtor.com.

„Cu toții am trecut prin asta: am rezervat o cameră la hotel, am cumpărat bilete la concerte sau am plătit pentru un serviciu care a fost promovat la un anumit preț și apoi ni s-a perceput un preț exponențial mai mare – toate acestea din cauza taxelor ascunse pentru deșeuri”, a declarat procurorul general al statului, Andrea Joy Campbell.

Astfel, se dorește combaterea acestor taxe inutile, oamenii urmând să știe exact cât și pentru ce plătesc.

Proprietarii trebuie să explice chiriașilor de ce există taxe suplimentare, precum și costul total al tranzacției în avans.

Potențialii chiriași au dreptul să știe dacă taxele sunt opționale sau pot fi anulate.

„Taxele pentru deșeuri” sunt costuri ascunse sau inutile, care cresc prețul total al unui produs dincolo de prețul anunțat. De obicei, aceste taxe se adaugă la chiria de bază. Această nouă reglementare îi protejează pe chiriași care nu vor mai scoate mai mulți bani din buzunar.

Însă nu toată lumea este convinsă că această nouă reglementare va funcționa.

Taxele ascunse pentru deșeuri reprezintă o problemă nu doar în Massachusetts, ci și în mai multe state din SUA care se fac vinovate de adăugarea costurilor ascunse pentru consumatori.

Centrul Național pentru Dreptul Consumatorilor a constatat că taxele pentru deșeuri îi costă pe chiriași sute de milioane de dolari pe an și îi împiedică să obțină „locuințe sigure, accesibile și sustenabile”.

Cercetările au descoperit că proprietarii nu dezvăluie taxele obligatorii pe care chiriașii trebuie să le plătească. Iar chiriașii nu știu suma reală pe care o vor datora în fiecare lună, până când nu încep procesul de semnare a contractului de închiriere.

Pe lângă Massachusetts, și alte state, precum California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Idaho, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New York, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia și Washington au luat măsuri similare privind taxa pentru deșeuri.