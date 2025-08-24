Primăria Madridului va începe, în luna septembrie, aplicarea unei taxe municipale pentru gestionarea deșeurilor, o măsură care va afecta 1,5 milioane de locuințe și aproximativ 1,4 milioane de persoane fizice. Este pentru prima dată când capitala Spaniei percepe o astfel de contribuție directă pentru serviciile de salubritate, a scris infobae.com.

Deși media anuală a taxei este estimată la 140 de euro per gospodărie, diferențele dintre cartiere sunt semnificative. În timp ce locuitorii din Aravaca vor achita, în medie, 574 de euro, cei din Villaverde vor plăti doar 47 de euro.

„Facturile cu suma de plată pentru fiecare vor fi primite în septembrie și, începând cu acea dată, se vor începe încasările”, a declarat delegatul Finanțelor din Primăria Madridului.

Acesta a precizat că echipa condusă de José Luis Martínez Almeida „nu este de acord cu această taxă, nici în fond, nici în formă”, întrucât „configurația sa este puțin riguroasă” și Primăria întâmpină „multe probleme în ceea ce privește implementarea acesteia”.

Noua taxă are două componente principale:

Tariful de bază (81% din valoarea totală), stabilit în funcție de valoarea cadastrală a proprietății.

Sub 42.800 € – 34,53 €

Între 42.800 € și 52.900 € – 47,76 €

Între 158.900 € și 216.800 € – 182,61 €

Peste 216.800 € – 0,00099% din valoarea cadastrală

Taxa pe generare de deșeuri (19% din total), calculată în funcție de cantitatea de gunoi produsă anual per persoană:

6 € pentru până la 130 kg

7,72 € pentru până la 165 kg

41,52 € pentru peste 500 kg pe an

Nivelul de separare corectă a deșeurilor adaugă sau scade costuri suplimentare. Cartierele cu o rată de reciclare peste 90% beneficiază de o reducere de 0,60 €, în timp ce zonele unde doar 10% din deșeuri sunt sortate corect pot fi penalizate cu până la 2 €.

Cele mai slabe rezultate sunt înregistrate în Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de Barajas, Timón și Corralejos, cu un procent de doar 13,45%.

Potrivit Agenției Fiscale din Madrid, noua taxă va aduce 296 de milioane de euro anual. Totuși, suma efectivă va fi mai mică, întrucât actuala Taxă pentru deșeuri urbane generate de activități (TRUA), în valoare de 40 de milioane de euro, va fi eliminată. În final, venitul net pentru bugetul local va ajunge la 256 de milioane de euro până în 2025.

Datele oficiale arată diferențe uriașe în ceea ce privește cantitatea de gunoi generată per persoană: