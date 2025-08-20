În ultima vreme, în special pe rețelele sociale sau site-urile de anunțuri, tot mai mulți oameni care „oferă gratuit” saci cu moloz sau resturi de la renovări. La prima vedere, pare un gest practic – scapi de deșeuri și poate cineva chiar are nevoie. Totuși, realitatea este alta: aceste practici sunt complet ilegale și pot aduce sancțiuni serioase.

Garda de Mediu a transmis clar că toate deșeurile rezultate din lucrări de construcție sau demolare trebuie gestionate doar prin intermediul unor firme specializate și autorizate. Nu pot fi „dăruite” altora și nici abandonate la întâmplare. Astfel de fapte încalcă legislația privind protecția mediului și pot avea urmări serioase pentru cei implicați.

„Deșeurile provenite din construcții și demolări (moloz, ciment, cărămizi, faianță etc.) NU pot fi oferite sau abandonate, indiferent de intenție. Acestea trebuie colectate, transportate și eliminate prin firme autorizate. Oferirea sau abandonarea ilegală a molozului poluează mediul, poate duce la amenzi considerabile și este considerată o faptă contravențională sau chiar penală în anumite situații”, a avertizat instituția.

Pentru persoanele fizice care ignoră aceste reguli, amenzile încep de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 15.000 de lei. Iar în cazul firmelor, sancțiunile sunt și mai drastice – între 40.000 și 60.000 de lei, conform OUG nr. 92/2021.

Ce se întâmplă dacă nu se știe cine a lăsat molozul? Dacă deșeurile sunt abandonate și nu poate fi identificată persoana responsabilă sau nici măcar proprietarul terenului, atunci cheltuielile pentru curățare, transport și refacerea zonei sunt acoperite inițial de autoritățile locale. Ulterior, dacă se descoperă făptașul, acesta va trebui să achite toate costurile, inclusiv cele legate de procesul de identificare.

Mai mult, sancțiuni se aplică și celor care nu respectă obligația legală de a recicla sau valorifica aceste deșeuri, în conformitate cu articolele 4 și 21 din aceeași ordonanță.

Așadar, dacă renovezi sau construiești, nu căuta scurtături. Molozul nu e o marfă care se „donează”, ci un deșeu ce trebuie eliminat responsabil. Altfel, riști amenzi usturătoare și complicații legale.