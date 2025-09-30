Senatul a aprobat recent un proiect de lege care prevede obligativitatea pentru anumite categorii de operatori economici și instituții publice de a afișa materiale informative destinate prevenirii și sesizării cazurilor de trafic de persoane. Printre acestea se numără hotelurile, agențiile de turism, companiile de transport rutier de pasageri, agențiile de recrutare a forței de muncă, dar și aeroporturile, ambasadele, oficiile consulare și instituții precum ANOFM, Inspecția Muncii sau Inspectoratul General pentru Imigrări.

Potrivit proiectului, materialele informative – afișe sau carduri standardizate – vor conține atât texte explicative, cât și imagini care să faciliteze înțelegerea și accesul rapid la informații pentru posibilele victime sau pentru cetățenii care întâlnesc astfel de situații. Afișele vor trebui amplasate în locuri vizibile, cum ar fi camerele de hotel, holurile agențiilor de turism sau mijloacele de transport în comun, iar instituțiile publice vor putea să le afișeze și în format digital.

Scopul măsurii este de a crește gradul de conștientizare a populației cu privire la traficul de persoane și de a oferi cetățenilor instrumente clare pentru a raporta aceste infracțiuni. Experții atrag atenția că multe dintre victime nu sunt conștiente că se află într-o situație de exploatare sau că există canale oficiale prin care pot solicita ajutor, iar afișele standardizate pot contribui semnificativ la prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Potrivit noii legi, operatorii economici și instituțiile care nu afișează materialele informative riscă amenzi între 200 și 1.000 de lei. În prezent, inițiativa legislativă urmează să fie dezbătută și votată în Camera Deputaților, după care va putea fi promulgată și aplicată.

Autorii proiectului subliniază că această măsură se înscrie într-un efort mai amplu de prevenire a traficului de persoane la nivel național și de protecție a drepturilor victimelor, în conformitate cu recomandările internaționale privind combaterea acestui tip de infracțiune.