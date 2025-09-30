Primarul Sectorului 1, George Tuță, a declarat sâmbătă, la dezbaterea „Orașul și mobilitatea” din cadrul Street Delivery, că se lucrează la un acord de asociere pentru extinderea metroului de la Străulești către Mogoșoaia, o zonă slab utilizată în prezent.

„Zona Străulești rămâne slab utilizată, parcarea fiind în majoritatea timpului goală. Ea costă mai mult decât ar putea să producă într-o capitală în care nevoia de parcare este uriașă. Sunt foarte puțini oameni care călătoresc pe acea magistrală”, a explicat Tuță.

Situația traficului în București este problematică, 45,89% dintre bucureșteni declarând că se blochează frecvent în trafic atunci când folosesc transportul public, conform studiului Friendly City Index, o inițiativă Bolt care evaluează orașele din Europa Centrală și de Est din perspectiva locuitorilor.

Una dintre cauze este lipsa unor opțiuni coerente de transport, a subliniat urbanistul Andrei Mitrea, membru al echipei Planului Urbanistic General București.

„Degeaba vin la Străulești dacă nu am cu ce să mă duc mai departe. Degeaba mă duc în orice nod intermodal, dacă nu am cu ce să schimb și nu am predictibilitate. S-ar putea să am o lene care să-mi spună că sunt dispus să sacrific un număr de 30-45 de minute de stat în mașină decât să parchez, să las mașina, să ies din ea, să-mi iau bilet sau abonament, să schimb 2-3 mijloace de transport.”

Pentru locuitorii din zona Străulești, trenul către aeroport rămâne, deocamdată, cea mai facilă opțiune pentru a ajunge în București, fiind folosit intens și de cei care locuiesc în Mogoșoaia și lucrează în Capitală.

În clasamentul Friendly City Index, București se află pe locul 5 din 15 orașe din regiunea Europei Centrale și de Est în care locuitorii spun că petrec peste 45 de minute pentru a ajunge la destinațiile de interes. Conform studiului, 20,78% dintre respondenți împărtășesc această experiență.

Primarul Tuță a mai subliniat că, de la orele de vârf în care traficul era constant blocat, orașul a ajuns să înregistreze zile întregi de congestie, subliniind nevoia unui sistem de transport integrat care să permită transferul rapid între diferite moduri de deplasare.