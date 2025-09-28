În august 2025, statul a plătit alocații pentru copii în valoare totală de 1,15 miliarde de lei, fiecare copil primind, în medie, 336,56 lei. În total, au primit acest ajutor 3.445.282 de copii, cei mai mulți fiind în București (355.673), Iași (195.919), Suceava (131.832), Constanța (120.703), Cluj (120.007) și Bacău (116.885). Cele mai puține alocații au fost acordate în județele: Tulcea (30.930), Caraș-Severin (35.576), Mehedinți (35.700) și Covasna (35.896).

Suma medie cea mai mare a fost în Botoșani (344,57 lei), Caraș-Severin (344,08 lei) și Sălaj (341,24 lei), potrivit celor de la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

RAPORT PRIVIND ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII (luna de raportare: AUGUST/2025)

Judeţ Populaţie* Beneficiari plătiţi Suma totală plătită drepturi curente Suma medie plătită drepturi curente 1 2 3 ALBA 361.781 54.071 18.320.415 338,82 ARAD 458.446 71.369 24.017.055 336,52 ARGES 606.726 91.926 30.775.489 334,79 BACAU 710.085 116.885 38.871.401 332,56 BIHOR 608.277 99.425 33.414.828 336,08 BISTRITA-NASAUD 322.724 56.809 19.192.074 337,84 BOTOSANI 457.767 75.266 25.934.254 344,57 BRAILA 317.390 41.122 13.700.252 333,16 BRASOV 643.351 104.025 34.984.338 336,31 BUCURESTI 2.123.457 355.673 119.199.907 335,14 BUZAU 435.578 63.580 21.625.669 340,13 CALARASI 292.094 51.040 17.195.389 336,90 CARAS-SEVERIN 297.762 35.576 12.240.945 344,08 CLUJ 745.318 120.007 40.813.376 340,09 CONSTANTA 745.478 120.703 40.358.601 334,36 COVASNA 220.257 35.896 12.038.047 335,36 DAMBOVITA 501.935 78.730 26.569.982 337,48 DOLJ 663.167 99.573 33.429.008 335,72 GALATI 617.529 92.165 30.545.096 331,42 GIURGIU 257.935 44.203 14.961.573 338,47 GORJ 339.112 44.979 15.146.746 336,75 HARGHITA 322.851 54.086 18.203.100 336,56 HUNEDOARA 426.022 50.706 17.021.001 335,68 IALOMITA 273.643 48.991 16.489.050 336,57 IASI 988.621 195.919 65.616.405 334,92 ILFOV 531.598 87.400 29.726.323 340,12 MARAMURES 507.375 78.956 26.689.349 338,03 MEHEDINTI 263.963 35.700 11.902.247 333,40 MURES 576.163 94.420 31.968.313 338,58 NEAMT 543.702 80.879 27.260.259 337,05 OLT 406.355 57.629 19.490.013 338,20 PRAHOVA 751.244 108.936 36.554.563 335,56 SALAJ 236.934 41.014 13.995.798 341,24 SATU MARE 376.890 53.177 17.761.748 334,01 SIBIU 467.800 73.066 24.575.348 336,34 SUCEAVA 764.240 131.832 44.757.326 339,50 TELEORMAN 337.434 48.050 16.104.539 335,16 TIMIS 763.989 113.827 38.725.288 340,21 TULCEA 219.695 30.930 10.297.188 332,92 VALCEA 382.778 51.468 17.378.437 337,66 VASLUI 503.464 100.721 33.248.408 330,10 VRANCEA 368.443 54.552 18.448.057 338,17 TOTAL 21.739.373 3.445.282 1.159.547.205 336,56

Legendă:

1 reprezintă beneficiarii (copii) curenţi propuşi a fi plătiţi.

2 reprezintă suma totală de plată pentru drepturi curente.

3 reprezintă suma medie plătită pentru drepturi curente.

*Populația rezidentă la 1 ianuarie 2025

Vă reamintim că alocația se acordă tuturor copiilor până la 18 ani, dar și tinerilor care au 18 ani și urmează liceul sau școala profesională, până termină cursurile.

ANPIS a început să plătească tichetele de energie pentru iulie și august 2025. ANPIS a verificat cererile trimise prin aplicația EPIDS și a emis primele tichete de energie pentru plata facturilor de electricitate. Tichetul arată că persoana care l-a primit are dreptul la acest sprijin.

Pe data de 19 septembrie, ANPIS a plătit tichetele pentru primii 274.541 de beneficiari, în valoare totală de 27.384.900 lei. Aceștia vor putea folosi banii pentru plata facturilor începând cu 23 septembrie 2025, pentru lunile iulie și august.

Important:

Verificarea cererilor pentru lunile iulie și august continuă până pe 27 septembrie 2025 – aceasta este data limită pentru depunerea cererilor pentru perioada respectivă.

Cererile depuse după 27 septembrie vor primi sprijin începând cu luna depunerii, până la 31 martie 2026.

Tichetul nu trebuie arătat la plata facturii în oficiile poștale, nu poate fi dat altcuiva și poate fi folosit doar pentru locul de consum pentru care a fost emis.

Pentru mai multe informații sau ajutor, puteți suna la Call-center ANPIS: 021.9309.