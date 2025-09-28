În ciuda reputației, aparatele de spălat cu presiune pot curăța multe lucruri fără a deteriora accidental suprafețele.

Iată câteva din lucrurile surprinzătoare pe care le puteți curăța cu un aparat de spălat cu presiune, după cum sugerează experții consultați de The Spruce.

Deoarece aleile de acces și trotuarele se murdăresc foarte repede, este important să găsiți o metodă de curățare eficientă. Iar aparatele de spălat cu presiune sunt folosite adesea pentru acest serviciu.

„Cele mai bune lucruri de curățat includ aleile și trotuarele, unde petele de ulei, murdăria și algele dispar aproape instantaneu”, spune Aaron Harper, CEO Rolling Suds.

Asigurați-vă că testați puterea de presiune a aparatului, înainte de utilizare, pentru a evita deteriorarea suprafețelor de cărămidă sau beton.

Aparatele de spălat cu presiune sunt o opțiune ideală pentru a scăpa de mucegai și alte lucruri din piscină. „Spălarea cu presiune este una dintre cele mai bune modalități de curățare, dar este la fel de important să știi când să nu trebuie să o folosești”, spune Harper.

Rețineți că nu toate piscinele trebuie curățate cu un aparat de spălat cu presiune. Ar trebui să evitați utilizarea acestor instrumente pe piscinele supraterane, deoarece presiunea poate deteriora pereții sau interiorul.

Gardurile sunt curățate frecvent cu un aparat de spălat cu presiune, dar mobilierul de exterior este neglijat.

„Gardurile și mobilierul de exterior sunt candidați buni, deoarece adună foarte multă murdărie”, spune Harper.

Cei care doresc să scape de murdăria acumulată pe parcursul iernii pot folosi un aparat de spălat cu presiune pentru a curăța gardurile și mobilierul de exterior.

Asigurați-vă că ajustați nivelurile de presiune pentru a curăța rapid și eficient suprafețele dorite, fără a provoca daune mobilierului și evitați să utilizați aparatul pe orice suprafață de sticlă.

Mulți proprietari, în special în zone mai aride, investesc în gazonul artificial pentru a avea senzația unui gazon natural. Aceste suprafețe pot acumula murdărie, mucegai și mirosuri.

Spălarea cu presiune poate fi o modalitate excelentă de a curăța curtea.

Harper spune că vehiculele, bărcile și ATV-urile pot fi spălate cu presiune, în siguranță, deși pentru mașini va trebui să utilizați o setare mai scăzută pentru a nu curăța vopseaua.

De asemenea, puteți folosi o duză cu un unghi mai larg pentru a proteja suprafețele delicate.

Coșurile de gunoi și de reciclare, pubelele și containerele tind să acumuleze depuneri și mirosuri, mai ales în lunile fierbinți de vară ale anului. Puteți curăța aceste recipiente prin înmuierea sau curățarea lor, dar un aparat de spălat cu presiune poate fi o soluție mai bună.