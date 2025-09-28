Într-un interviu pentru Axios, Zelenski a avertizat că centrele de putere ruse, inclusiv Kremlinul, ar putea fi vizate și că oficialii de acolo „trebuie să cunoască locația adăposturilor antiaeriene”.

”Zelenski încearcă să le demonstreze europenilor, care reacţionează acum ca nişte capi de familie, că este un soldat curajos”, a declarat televiziunii de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. ”Între timp, starea de fapt pe front arată contrariul. Pe zi ce trece, situaţia Ucrainei se deteriorează inexorabil. Iar zilnic poziţiile de negociere ale Ucrainei se deteriorează”, declară el.

Potrivit proiectului cartografic pro-ucrainean DeepState, Rusia controlează 114.918 kilometri pătrați, reprezentând aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei, și a cucerit 4.729 de kilometri pătrați în ultimul an.

Întrebat de corespondentul televiziunii de stat ruse Pavel Zarubin cum ar reacționa Kremlinul la un atac ucrainean asupra centrului puterii ruse, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că „e mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”.

Anterior, Rusia a acuzat Ucraina că ar fi încercat să atace Kremlinul cu drone, însă președintele Vladimir Putin nu se afla în clădire la momentul respectiv.

Ucraina a acuzat duminică Rusia că a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac masiv cu sute de drone și rachete, soldat cu cel puțin patru decese – inclusiv o fetiță de 12 ani – și aproximativ 20 de răniți, în timp ce Polonia, vecină, a mobilizat aviația pentru a-și proteja spațiul aerian, potrivit AFP.

Noile bombardamente vin după ce Moscova a avertizat statele NATO să nu reacționeze la presupuse încălcări ale spațiului lor aerian, în timp ce Ucraina a anunțat că a recepționat primul sistem antiaerian PATRIOT furnizat de Israel.

Eforturile diplomatice de a opri războiul, care se apropie de al patrulea an, nu au dat rezultate, iar președintele american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea recuceri toate teritoriile pierdute în fața Rusiei, care, la rândul său, și-a afirmat intenția de a-și continua ofensiva.

”Moscova vrea să continue să lupte şi să ucidă şi nu merită decât cea mai severă presiune din partea întregii lumi”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în urma acestor atacuri – care au durat 12 ore.

El a distribuit un videoclip în care se văd clădiri rezidențiale cuprinse de flăcări, iar autoritățile au raportat că 40 de persoane au fost rănite în diferite zone ale țării, inclusiv în regiunile Zaporojie, Odesa, Sumî, Cerkasî și Mîkolaiv.

În jurul capitalei Kiev, atacurile rusești au provocat cel puțin 27 de răniți, a transmis pe Telegram șeful Administrației Militare, Mîkola Kalașnik.