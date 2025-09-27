Potrivit relatărilor, Statele Unite au pus în mișcare toate structurile de intelligence, de la FBI la Cybercommand, condus de generalul Paul Nakasone, până la sateliții Pentagonului și coordonarea asigurată de Avril Haines, pe atunci directoarea serviciilor naționale de informații.

Linda Weissgold, directoarea Analizei Informațiilor clasificate de la CIA, a explicat că agenția știa ce pregătea Rusia, beneficiind de o colectare excelentă de date.

„Știam în mod real ce pregătea Rusia”, cu ajutorul „unei colectări cu adevărat excelente”, rezumă Linda Weissgold, potrivit Le Figaro.

Președintele Joe Biden, vicepreședinta Kamala Harris, secretarul de Stat Antony Blinken și secretarul Apărării Lloyd Austin au fost ținuți la curent cu evaluările.

Informațiile arătau că Vladimir Putin plănuia invazia odată cu venirea iernii, mizând pe o intervenție rapidă a armatei ruse. Antony Blinken a declarat ulterior că administrația americană înțelesese modul în care conducerea rusă intenționa să își folosească forțele.

Înarmat cu datele strânse de agenție, directorul CIA William Burns s-a deplasat la Kiev pe 12 ianuarie 2022, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski. CIA a transmis informațiile esențiale, permițând Ucrainei să își pregătească apărarea înainte de declanșarea invaziei.

O parte importantă a pregătirilor a vizat reformarea serviciilor ucrainene de informații. Procesul, supervizat de CIA, a inclus îndepărtarea agenților proruşi, precum și antrenamente paramilitare specializate: trageri la distanță lungă, tehnici antitanc și camuflaj.

Generalul Valeri Kondratiuk, la conducerea serviciului militar de informații (GUR), a colaborat strâns cu ofițerii din cadrul Ground Branch al CIA pentru a construi o nouă forță capabilă să reziste presiunilor ruse.

Tom Sylvester, fost agent CIA și apoi director adjunct pentru Operațiuni, a declarat că două decizii au fost cruciale pentru capacitatea Ucrainei de a rezista: investițiile din 2014 în instruirea forțelor locale și hotărârea ulterioară de a împărtăși informațiile de intelligence. În opinia sa, această combinație a contat decisiv în primele luni ale războiului.

„Dacă mă întrebați care sunt principalii doi factori care le-au permis ucrainenilor să le reziste rușilor, ei țin pe de o parte de deciziile luate în 2014 de a investi și de a antrena forțe locale, iar pe de alta de decizia de a împărtăși informații”, declară el.

Cartea mai arată că resentimentul lui Vladimir Putin față de CIA datează de peste două decenii. Potrivit directorului William Burns, liderul de la Kremlin acuză agenția că ar fi contribuit la prăbușirea Uniunii Sovietice și la susținerea revoltelor din fostele state aflate sub influența Moscovei, inclusiv în Ucraina.

Fostul director al CIA îl descrie pe Putin ca pe un „apostol al revanșei”, obsedat de Ucraina, pe care o consideră o parte integrantă a Rusiei de peste o mie de ani. Convins că datoria sa istorică este să recucerească teritoriul, el încearcă să readucă Rusia la o dimensiune imperială – un obiectiv departe încă de a fi atins.