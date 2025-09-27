Ușa de sticlă a cuptorului nu face excepție de la această regulă și așa ajunge să fie acoperită de grăsime, reziduuri alimentare și straturi de murdărie lăsate de stropi și scurgeri.

Cum să curățați ușa cuptorului cu acest ingredient banal. Pentru a evita ca ușa murdară a cuptorului să se transforme rapid într-un mediu propice pentru bacterii, provocând mirosuri neplăcute, trebuie să încetați să faceți unele greșeli comune de igienizare a bucătăriei.

Asta include risipa unor sume de bani pe produse de curățare puternice, care abia își fac treaba. Tot ce trebuie să faceți este să vă amintiți că nu aveți nevoie decât de un produs banal din cămară, potrivit chowhound.com.

Practic, trebuie doar să amestecați bicarbonat de sodiu și oțet alb și să-l lăsați să-și facă magia pe sticlă.

Kathy Cohoon, manager de operațiuni la Two Maids, o firmă de curățenie cu sediul în Alabama, a declarat că întinderea unei paste de bicarbonat de sodiu și oțet alb peste petele de pe ușa de sticlă a cuptorului și lăsarea acesteia să acționeze aproximativ 10 minute poate face minuni.

După ce au trecut cele 10 minute, asigurați-vă că frecați ușor pasta cu un burete și ștergeți cu o lavetă din microfibră umedă.

„Repetați după cum este necesar pentru petele dificile și lăsați suprafața să se usuce complet, înainte de a reasambla geamul, dacă l-ați îndepărtat”, explică ea.

Motivul pentru care această soluție de curățare are efect în descompunerea reziduurilor persistente este că, atunci când sunt combinate, bicarbonatul de sodiu și oțetul alb declanșează o reacție acido-bazică.

Aceasta produce dioxid de carbon și acetat de sodiu, care ajută la desprinderea murdăriei coapte. Cu toate acestea, spre deosebire de substanțele chimice dure sau bureții abrazivi care pot elibera vapori toxici sau pot zgâria sticla, bicarbonatul de sodiu și oțetul alb sunt o alternativă mai blândă, netoxică și nu va deteriora cuptorul.

Cohoon subliniază că metoda de curățare depinde de tipul de cuptor, deoarece fiecare tip- autocurățător, texturat sau standard – necesită o abordare diferită, mai ales atunci când se șterge interiorul.

„Cuptoarele fără autocurățare pot necesita un detergent dedicat pentru cuptor și o lavetă abrazivă, dar nu folosiți niciodată abrazive pe modelele texturate”, spune ea. „Curățarea ușoară, in mod regulat, în special după scurgeri, ajută la prevenirea petelor, a mirosurilor și a deteriorării, prelungind durata de viață a cuptorului.” ”Lipsa răbdării este, adesea, cea mai mare greșeală”, afirmă Cohoon. „Curățarea ușii de sticlă a cuptorului poate dura ceva timp, iar grăbirea procesului duce la utilizarea metodelor greșite”, adaugă ea.

Deși procesul poate fi într-adevăr anevoios, este esențial să nu recurgeți la substanțe chimice dure sau lame ascuțite pentru a îndepărta rapid murdăria, deoarece pot zgâria ușile cuptorului sau le pot deteriora ireversibil.

Răbdarea este esențială și, potrivit lui Cohoon, „cea mai bună abordare este să aplicați o pastă de bicarbonat de sodiu (cu apă sau oțet), să o lăsați să acționeze cel puțin o oră și apoi să o ștergeți”.

Pentru depuneri mai dificile, repetați procesul până când suprafața este impecabil de curată.