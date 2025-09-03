Energia nucleară reprezintă aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al României, iar retehnologizarea Reactorului 1 implică o investiție de trei miliarde de euro. Președintele a menționat că România are un avantaj competitiv în domeniul nuclear, consolidat de cercetări și infrastructură începută acum aproape un secol, precum Institutul de Fizică Nucleară și lucrările realizate de pionieri precum Horia Hulubei.

Proiectul include lucrări de reabilitare a Centralei 1 și a reactoarelor 3 și 4, precum și pregătiri pentru implementarea reactoarelor modulare mici de la Doicești. Nicușor Dan a subliniat că energia electrică va avea o importanță tot mai mare în viitor, mai ales în contextul dezvoltării inteligenței artificiale, care depinde de energie electrică și resurse umane calificate, domeniu în care România are un avantaj competitiv.

„Și am ținut să fiu azi aici pentru că nu numai că este o investiție de 3 miliarde de euro pe care o începem, ci pentru că nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv, care a început poate acum 100 de ani – Horia Hulubei și alții cercetători, Institutul de Fizică Nucleară și toate lucrările până acum”, a spus Nicușor Dan, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor civile de construcție din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1, de la Cernavodă.

Contractul pentru retehnologizarea Unității 1 a fost semnat cu un consorțiu internațional format din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A și Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. Valoarea lucrărilor era evaluată la 1,9 miliarde de euro, fără TVA, anul trecut.

„Lucrările pe care le vom avea la Cernavodă, reabilitarea Centralei 1, reactoarele 3 și 4, pentru care lucrările sunt în curs – sunt un suporter al acestora, inclusiv lucrările pentru reactoarele modulare mici de la Doicești”, a mai spus el.

În plus, Nuclearelectrica și Canadian Nuclear Partners S.A. au semnat un acord-cadru de 240 milioane de euro pentru furnizarea de servicii de consultanță, iar în noiembrie 2023 a fost atribuit un contract de 545 milioane de dolari americani pentru furnizarea de scule, componente și servicii de inginerie necesare prelungirii duratei de viață a reactorului.

„Și ultimul lucru, energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce timpul va trece. Vom intra într-o fază în care inteligența artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială, și inteligența artificială înseamnă energie electrică și minți strălucite. Și, din nou, cred că aici avem un avantaj competitiv”, a completat Nicușor Dan.

Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavodă a fost pusă în funcțiune comercial în 1996, având o capacitate instalată de 700 MWe și un factor de capacitate de peste 90%. În cei 27 de ani de operare, unitatea a livrat 138.388.129 MWh în Sistemul Energetic Național. După retehnologizare, Unitatea 1 va produce aproximativ 5 TWh anual și va evita eliberarea a 5 milioane de tone de CO2 pe an, energia nucleară menținând cea mai redusă amprentă de carbon dintre toate sursele de energie pe întreg ciclul de viață.