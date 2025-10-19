Invitată în podcastul „The News Man România”, Denise Rifai, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, a acceptat provocarea de a comenta despre cinci personalități – trei politicieni și două prezentatoare TV. Printre numele despre care a fost rugată să vorbească s-au aflat Andreea Marin, Teo Trandafir și Traian Băsescu.

În discuțiile recente despre personalitățile din spațiul public românesc, Denise Rifai a fost întrebată ce calități și defecte ar atribui fostului președinte al României, Traian Băsescu. Răspunsul său a fost tranșant, dar și nuanțat, oferind o perspectivă personală asupra unui lider care a marcat politica ultimelor decenii.

„Bărbat în sensul masculin al cuvântului. O calitate rară în politica românească”, a spus prezentatoarea.

Totuși, Rifai nu a ezitat să puncteze și ceea ce consideră a fi o trăsătură mai puțin avantajoasă a fostului lider de stat.

„(Băsescu este) prea personal”, a afirmat vedeta TV.

În cadrul aceluiași interviu, discuția s-a extins și asupra personalităților politice, tema fiind abordată în același ton sincer și direct. Denise Rifai a fost rugată să exprime câte o calitate și un defect pentru câțiva dintre cei mai influenți politicieni ai lumii.

Despre fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, vedeta a spus că îl consideră un om inteligent, dar cu o nevoie excesivă de atenție publică:

„Donald Trump este inteligent, dar histrionic, mult prea căutător de atenție”.

Ea a completat observația spunând:

„Vorbește prea mult. Un lider la anvergura lui trebuie să fie mai conținut”.

Referindu-se la Teo Trandafir, Rifai a declarat că o consideră un reper al divertismentului autohton:

„Este cel mai bun om de divertisment din industria românească”.

Prezentatoarea a subliniat, de asemenea, modestia colegei sale de breaslă, spunând:

„La cât de bună e, e ea pe câmpul gol, nu există altcineva, e mult prea modestă”.

Despre Andreea Marin, Denise Rifai a vorbit în termeni apreciativi, remarcând eleganța și carisma acesteia.

„Foarte frumoasă! A fost la mine la 40, are niște ochi de căprioară. Are o frumusețe aparte, de gazelă”, a spus jurnalista.

Totuși, în cadrul aceleiași discuții, Rifai a menționat și un aspect pe care îl consideră mai puțin potrivit în stilul Andreei Marin: „Prea teatrală”.

Pe lângă opiniile despre personalitățile publice, Denise Rifai a vorbit și despre transformările prin care a trecut de-a lungul anilor, în special în ceea ce privește alimentația și echilibrul personal. Vedeta, cunoscută pentru emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, a explicat că a ajuns să adopte o disciplină strictă în privința dietei.

„Sunt foarte strictă cu dieta mea şi cred că trebuie să înlocuim verbul a mânca cu a ne hrăni corpul. Mai ales că suntem femei şi avem un metabolism diferit faţă de cel al unui bărbat. Eu nu sunt adepta zahărului, sunt fericită că pot să îmi permit să nu consum aşa ceva şi cred că trebuie să ne hrănim cu proteină, dar nu în exces, cu multe alimente verzi”, a explicat Rifai.

Prezentatoarea a subliniat importanța echilibrului și a unei abordări conștiente în privința nutriției: