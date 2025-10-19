Plata pensiei în România prin Poștă sau pe card? Este o discuție tot mai intensă în această eră modernă în care cuvinte precum „digitalizare” sunt tot mai des vehiculate.

Mulți vârstnici din România continuă să fie reticenți atunci când vine vorba despre plata pensiei pe card, mai ales dacă locuiesc în mediul rural, unde numărul bancomatelor este în continuare prea mic. Aproximativ jumătate dintre pensionari, mai exact 2,3 milioane de persoane, așteaptă lună de lună ca poștașul să vină cu banii de pensie.

Statul și-ar dori ca seniorii să adopte în număr cât mai mare sistemul modern de încasare a pensiei într-un cont bancar, avantajele fiind indiscutabile. Spre exemplu, ministrul Muncii, Florin Manole, sublinia recent că își dorește să încurajeze acest trend, deși subliniază clar că guvernanții nu vor impune nicio obligație în acest caz.

„Din ce în ce mai mulți pensionari se duc spre card. Ce-mi doresc eu este doar să încurajăm acest trend, să-l grăbim și să ajungem cât mai repede spre o cifră cât mai mare, un procent cât mai mare de pensionari care merg pe card. (…) Mi-aș dori să plătim cât mai mult pe card, fără să obligăm pe nimeni să opteze pentru varianta card, pentru că astăzi, când vorbim, plătim de 10 ori mai mulți bani Poștei Române, decât comisioanele bancare în legătură cu pensiile, de exemplu. Pentru plata pe card a pensiilor, dai „Enter” și s-a rezolvat. Pentru Poștă, trebuie să meargă cineva, un om, până pe vârful dealului, până în toate colțurile României. Și atunci, sigur că da, unele persoane vor dori mereu să ia cash, unele persoane nu vor avea ATM la poarta curții și nici măcar în sat. Dar, cu cât ducem mai departe acest lucru, și anume trecerea de la cash la card în legătură cu pensionarii care vor vrea și vor accepta poate oferte ale băncilor, poate mai multă educație financiară, cu atât mai rapid”, spunea Florin Manole la finalul lunii septembrie.

Băncile vin și cu soluții despre cum s-ar putea implementa mai rapid acest sistem. Reprezentanții ING Bank au explicat în exclusivitate pentru Capital.ro că una dintre piedici, în acest moment, este faptul că vârstnicii își pot încasa pensia într-un cont bancar doar după ce depun o cerere fizică.

Implementarea cererilor digitale, pe care oamenii să le completeze și să le trimită direct din aplicația băncii, ar simplifica extrem de mult întregul proces. Un pas major înainte în acest sens ar fi integrarea Casei Naționale de Pensii cu băncile.

CNPP ar primi rapid atât documentele în format digital de la oameni, pentru procesul de înrolare, cât și toate informațiile necesare din partea băncii. Pensionarii, statul și băncile – toți cei trei actori ar avea foarte mult de câștigat dintr-un astfel de sistem.

„Primirea pensiei pe card ar putea să ajute mulți seniori. Astfel, ei își pot face plățile online, fără să mai fie nevoie să se deplaseze la furnizorii de utilități, pot deschide cont de economii și au acces la o multitudine de produse bancare. Principala piedică din acest moment este faptul că pensionarii pot încasa pensia în contul bancar doar după ce depun cererea fizic. Dacă toate casele de pensii ar accepta cereri digitale, pe care pensionarii să le poată trimite direct din aplicația băncii, totul ar fi mult mai simplu. O altă soluție ar putea fi integrarea CNPP cu băncile, pentru a permite trimiterea documentelor în format digital de către pensionari către casele de pensii pentru procesul de înrolare. Astfel, pensionarii își pot exprima dorința de a încasa pensia pe card la o anumită bancă, iar banca va trimite electronic documentele necesare înrolării către CNPP. Datele despre pensionar și contul IBAN ar ajunge rapid la casele de pensii, fără drumuri sau timp pierdut. Astfel, toți cei 3 actori ar avea de câștigat”, au explicat reprezentanții ING Bank pentru Capital.ro.

Un alt pas important pentru pensionari este alegerea băncii la care să-și deschidă un cont în vederea încasării pensiei. Oferta este variată, oamenii având la dispoziție un număr destul de mare de instituții bancare pentru care pot opta.

Ce avantaje au dacă aleg însă ING Bank? Ei bine, banca olandeză prezentă pe piața din România din 1994 le pune la dispoziție pensionarilor, complet gratuit, varianta ING Card Complet. În plus, comisioanele pentru încasări, plăți sau retrageri de numerar la bancomat vor fi zero.

Dacă ești în vârstă și nu te poți deplasa, contul poate fi deschis online, iar cardul poate fi generat virtual și atașat aplicației băncii, disponibile pe telefonul mobil.

Un alt lucru foarte util este posibilitatea desemnării unei persoane de încredere prin ING Together. Poți împuternici până la 3 persoane de încredere care să te ajute cu plata facturilor sau pur și simplu cu gestionarea banilor.