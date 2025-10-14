Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank a intrat în etapa finală, iar finalizarea este programată pentru 31 octombrie 2025, sub rezerva îndeplinirii tuturor cerințelor legale și de reglementare, inclusiv obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.

Odată cu finalizarea acestui proces complex, First Bank va fi absorbită de Intesa Sanpaolo Bank România, iar portofoliul de clienți, produsele și serviciile First Bank vor fi transferate în noua structură bancară. În acest sens, prioritatea principală este protejarea intereselor clienților și asigurarea unei tranziții sigure și fluide.

„Această fuziune marchează un moment important pentru piața bancară românească și pentru clienții noștri, oferind servicii integrate, sigure și la standarde internaționale”, a declarat Paolo De Stefani, CEO Intesa Sanpaolo Bank România.

Clienții First Bank vor beneficia de expertiza unui grup bancar european de top, prezent în 12 țări din Europa Centrală și de Est, precum și în Egipt, deservind peste 21,5 milioane de clienți în Italia.

Grupul este renumit pentru inovație, servicii de înaltă calitate și angajament ESG, inclusiv în domeniul schimbărilor climatice și al impactului social.

„Ne propunem să aducem în România experiența internațională și angajamentul nostru în domeniul inovației și responsabilității sociale”, a completat De Stefani.

Clienții vor avea acces la o rețea extinsă de 58 de sucursale și peste 700 de bancomate și terminale multifuncționale, precum și la o platformă digitală modernizată, care permite gestionarea conturilor, plăților și produselor financiare într-un mod rapid, simplu și sigur.

În plus, aceștia vor beneficia de o ofertă specială de bun venit și de produse și servicii adaptate nevoilor actuale ale pieței. Fuziunea asigură continuitate și securitate, cu minimizarea întreruperilor operaționale și protejarea portofoliului de clienți, produse și servicii.

„Fuziunea permite clienților First Bank să beneficieze de stabilitatea unui grup bancar european și de servicii de calitate, fără a pierde confortul actual”, a declarat Cristina Popescu, Director Operațiuni Intesa Sanpaolo Bank România.

Fuziunea va produce efecte începând cu data de 31 octombrie 2025, după aprobarea Băncii Naționale a României și înregistrarea la Registrul Comerțului. În cazul în care aprobarea Registrului Comerțului nu este obținută până la această dată, data fuziunii va fi ultima zi a lunii în care s-a obținut aprobarea.

Începând cu 15 septembrie 2025, clienții First Bank au început să primească noile carduri de debit și credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România, iar cei care nu le-au ridicat încă sunt încurajați să o facă cât mai curând posibil.

Cardurile de debit vor putea fi utilizate începând cu 31 octombrie 2025, iar cele de credit din 3 noiembrie 2025. Cardurile First Bank pot fi folosite până la 30 octombrie 2025 inclusiv, atât în condițiile actuale, cât și la bancomatele Intesa Sanpaolo Bank România.

Ultima zi de operare în sistemul First Bank va fi 30 octombrie 2025, când aplicația de Internet Banking va fi disponibilă până la ora 20:00. După această dată, instrucțiunile de Direct Debit cu scadență ulterioară nu vor mai putea fi onorate.

Clienții sunt sfătuiți să efectueze toate plățile planificate, să achite eventualele obligații restante și să comunice noile conturi IBAN angajatorilor și partenerilor comerciali pentru a asigura procesarea plăților începând cu 3 noiembrie 2025.

Perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025 va fi dedicată migrației tehnice, interval în care sucursalele First Bank nu vor avea program cu publicul, iar accesul la anumite servicii va fi restricționat. Cardurile de debit emise de Intesa Sanpaolo Bank România vor putea fi utilizate începând cu 31 octombrie, iar cele de credit din 3 noiembrie. Această etapă este necesară pentru a asigura integritatea datelor și continuitatea serviciilor.

Procesul de migrare se va încheia pe 3 noiembrie 2025, când conturile curente, depozitele, creditele și produsele aferente vor fi complet transferate și funcționale în cadrul Intesa Sanpaolo Bank România, iar clienții vor avea acces integral la fondurile proprii prin Internet și Mobile Banking. „Ne angajăm să asigurăm o tranziție transparentă și sigură pentru toți clienții, menținând calitatea serviciilor și accesul facil la produse financiare performante”, a concluzionat Paolo De Stefani.

Harta completă a rețelei de bancomate este disponibilă aici, iar detalii despre integrarea conturilor și noile IBAN-uri sunt disponibile aici.