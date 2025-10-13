O femeie din Cluj-Napoca, Cluj, riscă să stea ani buni la închisoare după ce a folosit aproape 4.000 de lei de pe un card găsit într-un mall. La început, ea și-a recunoscut fapta și a spus că va da banii înapoi, dar apoi a dispărut. Judecătorii au hotărât să o condamne la 2 ani și 8 luni de închisoare.

Femeia, croitoreasă de meserie, a găsit cardul în toaleta mall-ului și l-a luat imediat. Pe spatele cardului era lipit un bilețel cu codul PIN, așa că a mers la bancomat să verifice soldul și a început să facă cumpărături. În mai puțin de o oră, ea a făcut 14 tranzacții și a scos mai mulți bani, cheltuind aproape 4.000 de lei din contul unui cetățean vietnamez. Victima a observat lipsa banilor și a anunțat poliția.

În fața anchetatorilor, femeia a recunoscut ce a făcut și a promis că va da banii înapoi. Totuși, până la sentință nu a restituit banii și nu s-a prezentat la judecată, chiar dacă fusese citată și autoritățile au cerut să fie adusă cu mandat.

Tribunalul Cluj a decis să o condamne la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru folosirea frauduloasă a cardului, acces ilegal la sistem informatic și însușirea unui bun găsit. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Deocamdată, femeia este de negăsit.

Dacă găsești un card bancar, primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci este să contactezi banca emitentă pentru a solicita blocarea cardului, fie prin apel telefonic la linia lor de urgență disponibilă 24/7, fie prin aplicația de mobile banking sau mergând la o unitate bancară. Nu încerca să utilizezi cardul și ai grijă să nu apelezi numere de telefon false afișate lângă bancomate, care ar putea aparține unor hoți.

Găsește numărul de telefon al băncii pe spatele cardului sau pe site-ul oficial și sună la linia de urgență disponibilă 24/7 pentru a bloca cardul. Dacă poți, notează numele titularului și numărul de pe card, dar nu încerca să folosești cardul în niciun fel.

Poți solicita blocarea temporară (de obicei 48 de ore) sau permanentă a cardului. Blocarea permanentă este recomandată pentru a evita probleme. După ce ai contactat banca, poți preda cardul la o unitate bancară. Uneori, banca va solicita să-ți depui o plângere la poliție pentru a-ți recupera banii sau pentru a evita consecințe negative în cazul unei fraude.

Nu folosi cardul pentru a face cumpărături sau a retrage bani de la bancomat! Nu da datele cardului altor persoane, chiar dacă acestea spun că sunt de la bancă!