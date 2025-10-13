Comisia Europeană a anunțat noi reguli pentru modul în care sunt proiectate sursele externe de alimentare (adică încărcătoarele). Scopul este ca în toată Uniunea Europeană să existe un încărcător comun pentru diferite dispozitive electronice.

Noile reguli cer ca toate încărcătoarele USB să aibă porturi USB-C, astfel încât să poată fi folosite pentru laptopuri, telefoane, routere Wi-Fi și monitoare.

Schimbările vor face încărcătoarele mai eficiente din punct de vedere energetic și mai ușor de folosit cu mai multe aparate. Se estimează că până în 2035, acestea vor economisi cam 3% din energia consumată de-a lungul vieții lor, vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 9% și emisiile de poluanți cu 13%.

Pentru consumatori, aceste îmbunătățiri ar putea aduce economii de aproximativ 100 de milioane de euro pe an.

De acum înainte, va exista și un logo special al UE pentru „încărcătorul comun”, care îi va ajuta pe cumpărători să recunoască ușor dispozitivele compatibile și să aleagă mai bine ce să cumpere.

Această inițiativă continuă eforturile Uniunii Europene de a standardiza porturile și tehnologiile de încărcare pentru toate dispozitivele electronice, așa cum s-a început deja prin directiva privind echipamentele radio.

Noile reguli vor intra în vigoare până la sfârșitul anului 2028, iar producătorii au trei ani să se pregătească și să-și adapteze produsele.

Ideea unui încărcător comun pentru telefoane, laptopuri și alte dispozitive este una practică: îi ajută pe consumatori, reduce risipa de energie și scade emisiile poluante.

Această schimbare va permite europenilor să economisească bani și să protejeze mediul, arătând că inovația poate merge mână în mână cu responsabilitatea. Prin aceste măsuri, UE vrea să creeze un viitor în care tehnologia să fie mai utilă pentru oameni și mai prietenoasă cu planeta.