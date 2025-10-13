Economistul și profesorul universitar Cristian Păun consideră că așa-numita liberalizare a pieței de energie din România nu este altceva decât o iluzie întreținută de stat și de grupurile de interese care profită de pe urma sistemului. Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, acesta a afirmat că ideea de liberalizare nu poate fi luată în serios atâta vreme cât producția, transportul și distribuția energiei sunt controlate aproape integral de stat, iar prețurile sunt profund influențate de taxe și reglementări impuse de autorități.

Cristian Păun a explicat că, în prețul final al energiei, aproape 60% reprezintă taxe, unele dintre ele „abuzive sau aberante”, precum taxa de cogenerare sau așa-numita taxă de stâlp. În opinia sa, întregul sistem funcționează ca „o vacă de muls”, din care sunt stoarse resursele și profiturile, în beneficiul unei rețele de politicieni și funcționari conectați la companiile energetice de stat.

Economistul a susținut că aceste companii sunt conduse de persoane numite politic, loiale și docile, care execută ordine fără a le contesta. În momentul în care se discută despre listarea pe bursă, privatizare sau parteneriate public-private, reacțiile din interiorul sistemului ar fi extrem de ostile, iar criticii sunt imediat etichetați drept „neoliberali” sau „anarhiști”. În realitate, afirmă Păun, aceste structuri nu apără interesele naționale, ci propriile beneficii, refuzând să renunțe la un sistem care le asigură privilegii constante.

Profesorul a mai arătat că, pe lângă politicieni, și așa-numiții „băieți deștepți” din energie profită de actuala organizare a pieței, cumpărând energie ieftină de la producătorii de stat și revânzând-o la prețuri mari, de multe ori chiar acelorași entități publice. Situația ar fi agravată în perioadele în care statul nu produce suficient, fiind nevoit să importe energie prin intermediul acelorași intermediari.

De asemenea, Cristian Păun a menționat că prosumatorii sunt tratați ca niște adversari ai sistemului, în loc să fie sprijiniți. El a concluzionat că sistemul energetic actual „îmbogățește niște speciali” în timp ce sărăcește populația și reduce competitivitatea economiei românești.

În opinia sa, singura soluție reală pentru reformarea sectorului energetic ar fi privatizarea și listarea companiilor la bursă, pentru a permite un management profesionist și o piață cu adevărat liberă. Până atunci, a avertizat el, „liberalizarea” rămâne doar o glumă proastă făcută bine.