Cristian Păun: Liberalizarea pieței de energie este „o glumă proastă făcută bine”
Economistul și profesorul universitar Cristian Păun consideră că așa-numita liberalizare a pieței de energie din România nu este altceva decât o iluzie întreținută de stat și de grupurile de interese care profită de pe urma sistemului. Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, acesta a afirmat că ideea de liberalizare nu poate fi luată în serios atâta vreme cât producția, transportul și distribuția energiei sunt controlate aproape integral de stat, iar prețurile sunt profund influențate de taxe și reglementări impuse de autorități.
Cristian Păun a explicat că, în prețul final al energiei, aproape 60% reprezintă taxe, unele dintre ele „abuzive sau aberante”, precum taxa de cogenerare sau așa-numita taxă de stâlp. În opinia sa, întregul sistem funcționează ca „o vacă de muls”, din care sunt stoarse resursele și profiturile, în beneficiul unei rețele de politicieni și funcționari conectați la companiile energetice de stat.
Economistul a susținut că aceste companii sunt conduse de persoane numite politic, loiale și docile, care execută ordine fără a le contesta. În momentul în care se discută despre listarea pe bursă, privatizare sau parteneriate public-private, reacțiile din interiorul sistemului ar fi extrem de ostile, iar criticii sunt imediat etichetați drept „neoliberali” sau „anarhiști”. În realitate, afirmă Păun, aceste structuri nu apără interesele naționale, ci propriile beneficii, refuzând să renunțe la un sistem care le asigură privilegii constante.
Profesorul a mai arătat că, pe lângă politicieni, și așa-numiții „băieți deștepți” din energie profită de actuala organizare a pieței, cumpărând energie ieftină de la producătorii de stat și revânzând-o la prețuri mari, de multe ori chiar acelorași entități publice. Situația ar fi agravată în perioadele în care statul nu produce suficient, fiind nevoit să importe energie prin intermediul acelorași intermediari.
De asemenea, Cristian Păun a menționat că prosumatorii sunt tratați ca niște adversari ai sistemului, în loc să fie sprijiniți. El a concluzionat că sistemul energetic actual „îmbogățește niște speciali” în timp ce sărăcește populația și reduce competitivitatea economiei românești.
În opinia sa, singura soluție reală pentru reformarea sectorului energetic ar fi privatizarea și listarea companiilor la bursă, pentru a permite un management profesionist și o piață cu adevărat liberă. Până atunci, a avertizat el, „liberalizarea” rămâne doar o glumă proastă făcută bine.
Postarea integrală a profesorului de la ASE București
„”Liberalizarea” pieței de energie este o glumă bună, dar proastă. Cea mai mare parte a producției de energie este de stat. Transportul energiei electrice este integral de stat. Distribuția energiei este tot de stat. Reglementarea pieței o face tot statul. Este o glumă proastă să vorbești de prețuri și liberalizare în acest caz. Mai ales că în prețul final vorbim de 60% taxe, unele chiar abuzive sau aberante (cogenerare, taxă de stâlp etc.).
Este un sistem de vaci de muls, stoarse de capital și de vlagă constant. Un sistem din care câștigă o gașcă de șmecheri interconectați la el. Pe de o parte avem politicienii și politrucii care căpușează aceste companii, de la consiliile de administrație, până la șeful adjunct de la achiziții, fiecare „are pe cineva”. Toți sunt docili, toți dau raportul, toți execută, nu discută. Mai ales dacă statul decide creșteri de prețuri. Dacă vorbești de listare pe bursă, privatizare sau parteneriat public privat, politrucii urlă ca arși cu tot felul de invective gen neoliberalule, anarhistule, libertarianule, neoconule, soroșistule. Ei nu își vând țara. O mulg. Cum să le-o iei din brațe.
Liberalizarea energiei cu producție, distribuție și transport de stat este o glumă proastă. Din care câre câștigă și alții. Băieți și deștepți. Mufați și ei la politicieni și politrucii din sistem, cumpără energie ieftină de la producătorii de stat și o vând scump. De preferabil, tot companiilor de stat. Sau privaților, mai ales când statul nu poate produce cât se cere. Atunci, tot ei, o importă.
Normal, prosumatorii sunt dușmani de clasă. Ei produc ieftin și încurcă roata țigănească. Aici nu trebuie liberalizare. Cât mai multe avize și bariere. Sunt periculoși soroiștii ăștia. Dau foc la sistemul energetic. Trebuie puși la respect. Pun în pericol șmecheria.
Așa cum arată sistemul astăzi, ne duce clar în gard. Îmbogățește niște speciali. Cu prețul sărăciei noastre, a tuturor. Cam 1/5 din diferența de competitivitate astăzi față de vecini, la nivel de industrie, pleacă de la energia scumpă pe care o plătim. Nu ai cum să concurezi cu francezul sau cu cei din nord. Vei pierde constant și sistematic ca băieții deștepți să facă averi, politrucii să se hăhăie pe bani mulți în ședințe de CA unde totul este stabilit dinainte și de sus.
Sistemul energetic din România este tot mai deconectat astăzi de români. Trebuie reformat din temelii, trebuie redat poporului. Și asta nu se poate face decât privatizându-l, listându-l pe burse. Doar atunci putem vorbi cu adevărat de management privat și de liberalizare. Doar atunci vorbim cu adevărat de prețuri și putem aplica principii economice de dezvoltare a lui și a celor pe care îi alimentează.
Până atunci, liberalizarea sectorului energetic este o glumă proastă făcută bine!
Tu ești „băiat deștept”? De ce nu ești?”, a scris Cristian Păun pe pagina sa de socializare.