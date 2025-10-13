Nicușor Dan a declarat că termenul de adoptare a documentului va fi respectat. El a explicat că echipa condusă de consilierul prezidențial pentru securitate națională, Cristian Diaconescu, a purtat o corespondență amplă cu toate instituțiile care au atribuții în domeniul apărării și securității, iar în urma consultărilor s-au strâns două dosare consistente de documente.

Pe baza acestora a fost elaborat un proiect prealabil al strategiei, care va fi analizat încă o dată înainte de a fi transmis Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ulterior Parlamentului.

Președintele a precizat că strategia va fi finalizată până pe 26 noiembrie, dată care marchează șase luni de la preluarea mandatului.

„Consilierul pentru securitate națională, domnul Diaconescu, a făcut o corespondență cu toate instituțiile care au atribuții pe securitatea națională. S-au strâns două dosare de corespondență și din toate opiniile, care bineînțeles că unele dintre ele se suprapuneau, a elaborat un document prealabil pentru moment, la care ne mai uităm încă o dată cu toții, după care el va fi trecut prin CSAT și după aceea trimis Parlamentului. Deci, termenul 26 noiembrie, când sunt cele șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat”, a spus Nicușor Dan, potrivit stirileprotv.ro.

Una dintre principalele noutăți ale strategiei este introducerea unei direcții clare privind războiul hibrid dus de Federația Rusă. Documentul va menționa explicit atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și influența în spațiul online.

El a adăugat că strategia va include măsuri pentru coordonarea instituțiilor care au atribuții în combaterea dezinformării, iar în cadrul CSAT va fi stabilit un mecanism de cooperare și coordonare între acestea.

A doua direcție majoră vizează corupția. Nicușor Dan a explicat că fenomenul va fi tratat ca o amenințare la adresa securității naționale, iar Serviciul Român de Informații va avea rolul de a semnala cazurile în care corupția afectează instituțiile statului.

„Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte. Și a 2-a pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției. Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de … să-i spunem activitatea Parchetului. Toate discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”., a precizat șeful statului.

Președintele a explicat că rolul SRI va fi acela de a furniza informații solide către Parchet, iar după transmiterea acestora, serviciul nu va mai avea nicio implicare în anchetele penale. În opinia sa, corupția reprezintă un risc real pentru securitatea națională și trebuie tratată în consecință.

„Mecanismele trebuie definite foarte bine, juridic vreau să spun. În esență, rolul Serviciului de Informații este să producă informații cât mai consistente, astfel încât din momentul în care o informație este transmisă către Parchet, Serviciul de Informații să nu mai aibă de-a face cu respectiva chestiune și Parchetul să înceapă să cerceteze presupusa infracțiune de corupție”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a precizat că legislația privind interceptările rămâne neschimbată. Serviciul Român de Informații poate efectua astfel de acțiuni doar pe baza mandatelor de siguranță națională emise de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar interceptările din dosarele penale pot fi dispuse exclusiv de judecători, la solicitarea Parchetului.

El a adăugat că, în afara acestor limite, SRI are competențe practice importante în zona informațiilor și cunoaște bine mediul politic, economic și social, putând identifica situații de corupție pe care să le transmită mai departe procurorilor.

Președintele a confirmat că Federația Rusă va fi menționată în textul strategiei ca sursă a amenințărilor hibride. El a spus că în ultimele luni a existat deja o comunicare publică privind influența rusă, inclusiv în raportul Parchetului General referitor la alegerile din noiembrie anul trecut, iar strategia va reflecta această realitate.

Nicușor Dan a afirmat că strategia va oferi doar cadrul general, urmând ca în interiorul CSAT să fie stabilite structurile operative și coordonarea între instituțiile responsabile.

„Eu am făcut asta, de câteva săptămâni am spus asta, cum am comunicat public, a existat acel raport al procurorului general care a descâlcit o parte din ce s-a întâmplat la alegerile din noiembrie anul trecut și în care, cu subiect și predicat, am afirmat – și Parchetul General și eu – că a fost o influență rusă”, a mai spus președintele.

Documentul urmează să fie prezentat Consiliului Suprem de Apărare a Țării în următoarele săptămâni și adoptat oficial până la sfârșitul lunii noiembrie, devenind principalul cadru strategic de apărare al României pentru următorii cinci ani.