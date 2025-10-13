Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze în cazul în care Curtea Constituţională (CCR) ar respinge legea privind pensiile magistraţilor.

Şeful statului a subliniat că nu consideră necesară o demisie în acest context şi că i-a transmis deja acest lucru și premierului Bolojan. Nicușor Dan a adăugat că actuala coaliţie de guvernare este stabilă şi va continua să funcţioneze cel puţin un an sau doi.

Nicuşor Dan a explicat că dreptul nu este o ştiinţă exactă şi că interpretările diferite sunt fireşti, având în vedere că limbajul juridic foloseşte expresii din vorbirea comună, unde ambiguităţile sunt inevitabile. În opinia sa, eventualele diferenţe de interpretare în cadrul CCR nu ar trebui privite ca o dovadă de reavoinţă, ci ca parte a unui proces juridic complex.

Şeful statului şi-a exprimat speranţa că legea privind pensiile magistraţilor va fi validată de Curtea Constituţională, menţionând că se va analiza după aceea care vor fi paşii următori.

„Nu este cazul unei demisii. (…) Dreptul nu este o ştiinţă exactă. Există interpretări, pentru că dreptul foloseşte limbajul comun, iar în limbajul comun există ambiguităţi, în textele de lege există ambiguităţi, în Constituţie există interpretări care pot să fie diferite. N-a fost o reavoinţă”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat despre posibila destrămare a actualei coaliţii de guvernare, Nicuşor Dan a afirmat că un asemenea scenariu nu există. El a declarat că a discutat cu liderii formaţiunilor politice care susţin guvernul şi că toţi au înţeles importanţa menţinerii stabilităţii executive în această perioadă.

Potrivit lui, fiecare dintre cele patru partide din coaliţie, precum şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, consideră că este în interesul României ca actualul guvern să rămână în funcţie.

„Vă spun cu toată responsabilitatea. Am interacţionat mai mult înainte de formarea guvernului, mai puţin acum, pentru că s-a format un guvern şi el se ocupă de problemele administrative, am interacţionat şi cu liderii în ansamblu lor şi cu lideri în discuţii individuale, nu există acest scenariu. Adică fiecare din cele patru partide şi respectiv minorităţile naţionale înţeleg că este în interesul naţional, în acest moment, în interesul României, să rămână la guvernare. Nu există riscul că pe puţin un an sau doi din momentul ăsta, ca această coaliţie să nu funcţioneze”, a mai precizat președintele României.

Curtea Constituţională urmează să se pronunţe asupra legii privind vârsta de pensionare a magistraţilor şi modul de calcul al pensiilor acestora. Sesizarea a fost făcută de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar decizia a fost amânată de două ori, următorul termen fiind stabilit pentru 20 octombrie.

În acelaşi context, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu toate iniţiativele Guvernului trebuie să fie automat conforme cu Constituţia, adăugând că rolul Curţii Constituţionale este tocmai acela de a analiza și a decide cu privire la aceste aspecte.

Grindeanu a precizat și el că respingerea unei legi de către CCR nu ar trebui să ducă la demisia Guvernului.