Luni, Ilie Bolojan a fost prezent la inaugurarea noii linii de producție a unităților de propulsie pentru modelul electric Mercedes-Benz GLC, eveniment desfășurat la fabrica Star Assembly din Sebeș.

Prim-ministrul a subliniat că aportul investițiilor străine contribuie la conectarea economiei românești la lanțurile valorice europene, creând premisele unei economii durabile și deschizând perspective de creștere pe termen lung.

„Vreau să mulţumesc conducerii grupului Mercedes, celor prezentaţi mai înainte, pentru că au decis să facă această investiţie în România. (…) Aceste investiţii înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă acces la pieţe mari, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă integrarea industriei româneşti în lanţul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltare pentru viitor”, a declarat Ilie Bolojan.

El a evidențiat că investiția de peste 100 de milioane de euro de la Sebeș reconfirmă rolul Germaniei drept principal partener economic al României.

Având pregătire în inginerie mecanică, Ilie Bolojan a remarcat nivelul tehnologic avansat pe care compania Mercedes l-a atins în fabrica sa de la Sebeș.

„Ca inginer mecanic, când văd o asemenea bijuterie, de la turnare, de la componentele mecanice, de la cele electrice, de la asamblare, îmi dau seama ce înseamnă, într-adevăr, complexitate şi să termini totul la timp. Pentru că noi, uneori, investiţiile în sectorul public nu prea le terminăm la timp. Ştiu ce înseamnă, şi felicitări, pentru că astfel de investiţii sunt terminate la timp şi asta înseamnă o conducere serioasă şi îi felicit pe cei care au făcut acest lucru”, a afirmat el.

Astăzi, la Sebeș, compania germană Mercedes-Benz a deschis oficial o nouă linie destinată asamblării motoarelor electrice pentru modelul GLC cu propulsie integral electrică.

Constructorul auto deține în totalitate filiala Star Assembly din Sebeș, una dintre cele mai importante companii exportatoare din România, clasată pe locul al treilea. În anul 2023, aceasta a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 2 miliarde de euro, activitatea principală fiind producția de cutii de viteze destinate automobilelor de lux.

Șeful Guvernului a evidențiat contribuția angajaților din unitatea de la Sebeș – peste 1.500 de persoane – precum și a celor mai mult de 1.000 de salariați din fabrica de la Blaj, subliniind importanța efortului lor pentru economia națională.

„Acesta este adevărul, oamenii care lucrează în România reală, nu povestitori. Sunt oameni care prin munca lor plătesc, zi de zi, impozitele la bugetul de stat (…) ca să putem face, mai bine sau mai rău, nu discutăm asta, investiţii publice. Şi vă asigur de tot respectul meu, pentru toţi cei care lucrează în aceste companii, pentru toţi cei care lucrează în sectorul privat din România, pentru că fiecare, aşa cum am spus, pentru fiecare piesă produsă plătiţi impozite şi taxe cu care acest stat funcţionează”, a subliniat Bolojan.

Premierul a subliniat, de asemenea, implicarea echipei de conducere a fabricii din Sebeș în dezvoltarea profesională a angajaților, prin sprijinirea sistemului de învățământ dual.

„Ceea ce face Mercedes aici înseamnă susţinerea învăţământului local, dar şi responsabilitate socială. Dacă vrem să avem o ţară competitivă trebuie să avem o forţă de muncă calificată”, a spus el.

În acest context, premierul a evidențiat contribuția autorităților locale din județul Alba, apreciind deschiderea lor față de mediul de afaceri și eforturile depuse pentru atragerea investițiilor care pot spori veniturile bugetare locale.

„Gândiţi-vă că peste 60% din impozitul pe salarii care se plăteşte de către companie este venit direct la bugetul local. Probabil că la fiecare 100 de piese pe care le produceţi, una o livraţi primăriei din Sebeş. Atunci când pe teritoriul unei localităţi avem o fabrică mare, care are angajaţi cu carte de muncă, care plăteşte salarii bune, asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă venituri la bugetul local şi, de acolo, poţi să faci un spital care să arate mai bine, o şcoală care arată mai bine, condiţii pentru oameni şi asta înseamnă deci parteneriat public-privat”, a declarat Bolojan.

Acesta a subliniat că, din perspectiva funcției de premier, înțelege necesitatea echilibrului dintre investițiile autohtone și cele străine, considerând că doar această combinație poate asigura o economie solidă și un flux valoros de tehnologie către România.