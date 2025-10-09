Premierul Ilie Bolojan a clarificat recent zvonurile legate de o posibilă demisie, afirmând că nu intenționează să părăsească funcția pe care o deține.

„Dacă ocupi un post și nu poți să faci ceea ce știi că trebuie făcut, mai bine pleci”, spune șeful Guvernului.

Întrebat despre discuțiile privind o posibilă demisie, Ilie Bolojan a explicat că nu a anunțat niciodată o astfel de intenție, ci doar a făcut observații de bun-simț.

El a subliniat că, în cazul proiectelor majore asumate de Guvern, este esențială susținerea și sprijinul instituțional, deoarece fără acestea nu se pot obține rezultate.

Premierul a adăugat că, dacă cineva nu are condițiile necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile, mai potrivit ar fi să renunțe la funcție decât să o ocupe fără a putea acționa eficient.

„Nu am făcut niciodată afirmații că voi demisiona. Am spus lucruri care mi se par de bun simț. Când sunt proiecte importante, când sunt lucruri pe care și le asumă Guvernul, pe de-o parte ai nevoie de susținere, pentru că altfel nu poți duce lucrurile înainte, ai nevoie de sprijin instituțional pentru asta, pentru că dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci”, a spus Ilie Bolojan.

El a subliniat că o asemenea atitudine reflectă respectul față de oamenii în slujba cărora se află.

Curtea Constituțională a României a decis să reprogrameze pronunțarea asupra sesizării referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților, urmând ca hotărârea să fie anunțată pe 20 octombrie.

„Sper că la următoarea ședință a CCR se va închide acest subiect. Sunt bucuros că trei din cele cinci măsuri au fost declarate constituționale”, a spus Bolojan, la postul B1 TV.

Ilie Bolojan a arătat că problema pensiilor magistraților reprezintă un jalon important în cadrul reformelor legate de fondurile europene, menționând că sunt în discuție trei astfel de jaloane, în valoare totală de peste 800 de milioane de euro.

El a explicat că principalele dificultăți ale sistemului țin de sustenabilitate și de sprijinul public, tot mai redus față de situațiile în care anumite categorii se pot retrage la pensie la vârste foarte mici.

Premierul a avertizat că un sistem în care persoane ies la pensie la 50 de ani și beneficiază de venituri timp de decenii nu mai poate fi menținut, subliniind că statul are nevoie de o bază economică solidă pentru a funcționa normal.