Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră că modificările legislative propuse pun în pericol statutul magistraților și creează un climat de ostilitate față de întregul sistem judiciar.

Potrivit CSM, reforma promovată de Guvernul Bolojan este rezultatul unei atitudini persistente de ignorare a apelurilor la dialog venite din partea autorității judecătorești. Consiliul arată că sistemul judiciar se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională, determinată de pozițiile și declarațiile publice ale unor reprezentanți politici care, în opinia sa, subminează încrederea în justiție.

Instituția reamintește că a atras în mod repetat atenția asupra pericolelor generate de atacurile politice și de campaniile mediatice menite să discrediteze magistrații și să îi transforme în țapi ispășitori pentru dificultățile economice și sociale ale țării. În ciuda avertismentelor transmise, CSM susține că factorul politic a continuat să manifeste lipsă de deschidere față de cooperare și dialog, menținând o retorică ce culpabilizează corpul magistraților.

„Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională, generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenți ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu inițierea și adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor și procurorilor”, a transmis CSM într-un comunicat.

Consiliul afirmă că problemele care au determinat reacțiile sistemului judiciar nu au fost rezolvate și că persistă lipsa unei preocupări reale din partea autorităților politice pentru consecințele pe care acțiunile lor le pot avea asupra independenței justiției. Aceasta este considerată de CSM o garanție fundamentală a dreptului fiecărui cetățean la un proces echitabil.

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii susțin că instituția va utiliza toate instrumentele legale disponibile pentru a proteja independența sistemului judiciar și statutul magistraților, cu scopul de a garanta respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

„În mod regretabil, în pofida perioadei de timp trecute de la reacția fermă a sistemului judiciar, factorul politic a perseverat în atitudinea de sfidare a autorității judecătorești, nemanifestând nici o deschidere pentru dialog și cooperare onestă, ci continuând în aceeași retorică a culpabilizării magistraților români”, subliniază CSM.

Reacția CSM vine în contextul în care, la finalul lunii iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat un proiect legislativ care modifică semnificativ regimul pensiilor de serviciu ale magistraților. Proiectul prevede creșterea vârstei standard de pensionare la 65 de ani și limitarea cuantumului pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, în loc de 80% din salariul brut, cum este reglementat în prezent.

Actul normativ a fost adoptat de Parlament, însă a fost atacat de Înalta Curte de Casație și Justiție la Curtea Constituțională. Până în acest moment, Curtea a amânat de două ori pronunțarea unei decizii privind constituționalitatea legii.