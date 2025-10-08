Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Radu Marinescu, în cadrul Forumului privind Statul de Drept, unde a subliniat importanța consolidării valorilor democratice și a recâștigării încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

În intervenția sa, ministrul Justiției a evidențiat faptul că statul de drept reprezintă nu doar o valoare fundamentală a României și a Uniunii Europene, ci și o condiție esențială pentru buna funcționare a societății. El a accentuat necesitatea ca instituțiile statului să acționeze responsabil și echilibrat, astfel încât cetățenii să își redobândească încrederea în sistemul public și în valorile statului de drept.

Radu Marinescu a atras atenția asupra scăderii nivelului de încredere a cetățenilor în instituțiile statului și a subliniat că fiecare dintre cele trei puteri, executivă, legislativă și judecătorească, trebuie să își exercite atribuțiile cu responsabilitate, pentru a restabili echilibrul democratic.

În același timp, ministrul a vorbit despre importanța educației civice și juridice, menționând colaborările dintre Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Uniunea Națională a Barourilor din România pentru promovarea unor programe educaționale în școli și universități. Aceste programe urmăresc să ajute tinerii să înțeleagă mai bine funcționarea instituțiilor statului și rolul acestora în protejarea interesului public.

Pe parcursul intervenției, ministrul a evidențiat și demersurile instituționale privind finanțarea sistemului judiciar, precizând că Ministerul Justiției a reușit să introducă în Programul de guvernare un obiectiv concret care vizează utilizarea resurselor generate în sistemul de justiție pentru a susține buna funcționare a instanțelor și a instituțiilor din domeniu.

„Totodată, Ministrul Justiţiei a atras atenţia asupra faptului că încrederea cetăţeanului în instituţiile statului a scăzut şi, în acelaşi timp, a subliniat că fiecare putere a statului trebuie să acţioneze cu responsabilitate, astfel încât cetăţeanul să îşi redobândească încrederea în valorile statului de drept”, a transmis Ministerul Justiţiei într-un comunicat.

Radu Marinescu a abordat și contextul global actual, care afectează stabilitatea statului de drept, atât în România, cât și pe plan internațional. El a subliniat necesitatea unui răspuns instituțional echilibrat, concentrat pe consolidarea elementelor pozitive și funcționale ale sistemului democratic.

Referindu-se la concluziile Raportului Rule of Law 2025, ministrul a subliniat că acesta evidențiază numeroase aspecte pozitive privind funcționarea instituțiilor din România, dar și aspecte care necesită îmbunătățiri. În legătură cu tensiunile recente apărute în sistemul judiciar, generate de nemulțumirile privind măsurile de echilibrare financiară, ministrul a afirmat că soluția o reprezintă dialogul instituțional, cooperarea și respectarea competențelor legale de către toate autoritățile implicate în actul de justiție.

„Statul român este un stat de drept. Instituţiile noastre funcţionează în momentul de faţă, Raportul Rule of law 2025 evidenţiază foarte multe lucruri pozitive, precum şi chestiuni care trebuie să mai fie corectate”, a declarat Radu Marinescu.

Un alt punct important al discursului a fost dedicat digitalizării sistemului judiciar și utilizării inteligenței artificiale. Radu Marinescu a anunțat că România a primit o invitație din partea statului francez de a se alătura unui efort european comun pentru dezvoltarea unor instrumente de inteligență artificială care să poată fi aplicate în justiție. Aceste instrumente ar urma să contribuie la eficientizarea proceselor și la creșterea transparenței instituționale.

În același context, ministrul Justiției a reamintit că statul român depune eforturi deosebite pentru aderarea la OCDE, iar adoptarea proiectului de lege privind protejarea integrității funcției publice reprezintă un pas important în acest demers.

Totodată, el a precizat că ministerul analizează în prezent soluții pentru îmbunătățirea cadrului legislativ pe două direcții majore: implementarea completă a normelor și jurisprudenței europene și simplificarea activităților din sistemul judiciar. Aceste măsuri urmăresc reducerea volumului disproporționat de muncă semnalat de magistrați, care poate afecta calitatea actului de justiție.

„De asemenea, în cadrul intervenţiei sale, Ministrul Justiţiei a mai precizat că, în momentul de faţă, se analizează soluţii de îmbunătăţire a cadrului legislativ, pe două coordonate, respectiv cea de implementare a tuturor normativelor europene, deciziilor şi jurisprudenţei europene, precum şi cea de simplificare a activităţii din actul de justiţie, demersuri întreprinse în scopul rezolvării problemelor generate de volumul disproporţionat de muncă, semnalate de magistraţi, care pot aduce atingere calităţii actului de justiţie”, arată comunicatul semnat de Ministerul Justiţiei.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Drept a Universității din București, în parteneriat cu Programul Statul de Drept în Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer și Reprezentanța Comisiei Europene în România. Forumul a avut ca scop analizarea concluziilor Raportului Comisiei Europene privind Statul de Drept și a provocărilor legate de implementarea acestora la nivel național.