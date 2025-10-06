Sorin Oprescu a fost prezentat în fața unui procuror grec, care l-a întrebat dacă își dă acordul pentru a fi extrădat în România. Reamintim că fostul primar a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare într-un dosar de corupție.

La intrarea la audieri, Oprescu a reiterat că nu avea în plan să plece din Grecia.

„Nu, unde să plec din Grecia, că nu am plecat patru ani de zile. M-am dus să aștept un prieten”, a declarat el. Întrebat dacă a fost reținut direct de pe aeroport, Oprescu a răspuns simplu: „Da.”

Întrebat dacă va solicita să rămână în Grecia, acesta a afirmat: „Păi, bineînțeles. Am cerut și atunci, nu?! Am cerut și atunci! Mi s-a aprobat, asta e!”

Întrebat de jurnaliști despre starea sa de sănătate, în contextul în care părea vizibil slăbit, Sorin Oprescu a recunoscut că se confruntă cu mai multe probleme medicale serioase.

Referindu-se la anii în care a condus Primăria Capitalei, Sorin Oprescu a mărturisit că regretă faptul că rezultatele muncii sale nu sunt recunoscute: „Regret faptul că nu este luat în considerare ce am realizat, ce am făcut, ci, dimpotrivă.”

Când a fost întrebat dacă dosarul său are motivații politice, Sorina Oprescu a răspuns fără ezitare: „Da. Nu cred, sunt convins!”

Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost reținut sâmbătă, 4 octombrie, de poliția greacă într-o parcare din apropierea aeroportului din Salonic, în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române ca urmare a unei condamnări definitive.

Ministerul Justiției a confirmat reținerea și a precizat că există o colaborare strânsă între autoritățile române și cele elene pentru extrădarea acestuia.

La momentul reținerii, poliția greacă a verificat vehiculul în care se afla Oprescu cu ajutorul câinilor special antrenați, semnalând posibile suspiciuni privind o tentativă de fugă. Oficialii greci investighează dacă fostul edil intenționa să părăsească Grecia pentru a evita întoarcerea în România, unde trebuie să își execute pedeapsa.

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022 de Tribunalul București la 10 ani și 8 luni de închisoare, fiind găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

După pronunțarea sentinței, el a părăsit România și s-a stabilit în Grecia, încercând să obțină protecție invocând probleme medicale. Autoritățile elene au respins anterior cererile de extrădare, pe motiv că închisorile din România prezintă condiții precare.