Primăria Sectorului 2 din București, a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de hotărâre ce vizează instalarea unui semn rutier informativ cu mesaj ecologic.

Noul indicator va purta inscripția:

„Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi” și va fi amplasat în apropierea școlilor, grădinițelor și locurilor de joacă.

Reprezentanții administrației locale explică faptul că inițiativa face parte dintr-un program mai amplu denumit „Oprește Motorul”, gândit pentru a reduce emisiile de noxe în zonele aglomerate frecventate de copii.

Conform datelor centralizate de autorități, aerul din apropierea instituțiilor de învățământ poate conține niveluri ridicate de particule fine provenite din gazele de eșapament, mai ales în orele de vârf, când părinții își aduc sau își iau copiii de la școală.

Scopul măsurii este de a determina conducătorii auto să devină mai conștienți de efectele poluării locale. Prin oprirea motorului în timpul așteptării, se reduc emisiile directe de dioxid de carbon și particule poluante, contribuind astfel la îmbunătățirea calității aerului din jurul unităților școlare.

Programul propus de Primăria Sectorului 2 se aliniază eforturilor europene de reducere a poluării urbane și de creștere a gradului de conștientizare privind impactul traficului asupra sănătății publice.

Autoritățile subliniază că, deși poluarea nu este întotdeauna vizibilă, efectele sale asupra copiilor sunt semnificative. În special în mediul urban, expunerea constantă la aer poluat poate favoriza dezvoltarea unor afecțiuni respiratorii sau alergice.

Prin această campanie, administrația locală urmărește nu doar un efect imediat – diminuarea nivelului de noxe –, ci și unul educativ, vizând schimbarea comportamentului rutier al șoferilor. Mesajul afișat pe noile indicatoare are rolul de a aminti zilnic importanța gesturilor mici care pot contribui la protejarea mediului și a sănătății copiilor.

Potrivit Primăriei, indicatoarele vor fi amplasate strategic, în preajma unităților de învățământ preuniversitar, a grădinițelor și a spațiilor de joacă, unde traficul este intens în anumite intervale ale zilei.

„Indicatoarele ar urma să fie amplasate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar și a zonelor frecventate de cei mici, pentru a încuraja conducătorii auto să oprească motorul pe durata staționării”, se menționează în documentul pus în dezbatere publică.

Cetățenii interesați au posibilitatea să consulte întreaga documentație a proiectului și să trimită propuneri, opinii sau observații până la data de 13 octombrie 2025. Sugestiile pot fi transmise prin e-mail sau depuse fizic la sediul Primăriei Sectorului 2, conform anunțului oficial.

Procesul de consultare reprezintă o etapă obligatorie înaintea supunerii proiectului spre aprobare în Consiliul Local. După finalizarea acestei faze, autoritățile vor analiza observațiile primite și vor decide asupra formei finale a hotărârii.

„Cei interesați pot consulta documentația și pot trimite propuneri sau sugestii până la 13 octombrie 2025, fie prin e-mail, fie direct la sediul Primăriei Sectorului 2”, se arată în comunicatul instituției.

Administrația locală încurajează participarea cetățenilor, subliniind că feedbackul comunității este esențial pentru implementarea eficientă a măsurilor de protecție a mediului. După încheierea perioadei de transparență decizională, proiectul va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2.