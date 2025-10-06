Termoenergetica a transmis luni, printr-un comunicat de presă, că pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea au fost luate mai multe măsuri după îndeplinirea condițiilor legale pentru furnizarea încălzirii de sezon. Printre acestea se numără pornirea graduală a surselor de agent termic, creșterea debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune și solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele începând cu 6 octombrie 2025.

Pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În timpul acestui proces, care include și creșterea treptată a parametrilor de furnizare și continuarea lucrărilor la mai multe șantiere, pot apărea temporar disfuncționalități în următoarele zone:

Sector 1 – Piaţa Gării, Cuza, Piaţa Victoriei, Zona Aviaţiei;

Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteşani, Maşina de Pâine;

Sector 3 – Mircea Vodă, Moşilor, Călăraşi, Labirint;

Sector 4 – Luică, Reşiţa, Giurgiului;

Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;

Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenţei, Calea Giuleşti.

”Echipele CMTEB monitorizează permanent situaţia şi intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuţia agentului termic şi pot acorda asistenţă asociaţiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic”, a mai transmis compania.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul de telefon gratuit 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

Meteorologii prognozează pentru București, între luni și joi, o perioadă de vreme rece și închisă, cu ploi semnificative, intensificări ale vântului și temperaturi mai scăzute. Capitala se află sub atenționări meteorologice de cod galben și cod portocaliu.

Conform prognozei speciale pentru municipiul București, între 6 octombrie, ora 10:00 și 9 octombrie, ora 10:00, vremea va fi închisă și rece, cu ploi moderate și importante cantitativ.

În primele ore, 6 octombrie, ora 10:00 – 7 octombrie, ora 09:00, se vor înregistra acumulări de 10–20 l/mp, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi între 15–16 grade, iar minimele între 8–10 grade.

În intervalul 7 octombrie, ora 09:00 – 8 octombrie, ora 09:00, ploile vor fi mai consistente, mai ales seara și noaptea, cu acumulări de 50–70 l/mp, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50–65 km/h. Maximele vor scădea la 12–14 grade, iar minimele se vor menține între 9–10 grade.

În perioada 8 octombrie, ora 10:00 – 9 octombrie, ora 10:00, vremea va rămâne rece și închisă, cu ploi temporare și acumulări de 15–25 l/mp, mai ales pe parcursul zilei. Vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze de 50–60 km/h în prima parte a zilei, iar temperaturile se vor situa între 15–16 grade ziua și 8–10 grade noaptea.

În acest interval, municipiul București va fi sub o informare meteorologică pentru cantități importante de precipitații, intensificări ale vântului și vreme rece, urmată de cod galben pentru ploi însemnate cantitativ în perioada 6 octombrie, ora 21 – 7 octombrie, ora 21. Între 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, Capitala va fi sub cod portocaliu pentru cantități importante de precipitații și cod galben pentru intensificări ale vântului.