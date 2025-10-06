Ministerul Finanțelor lansează ediția a 10-a a Programului TEZAUR

Ministerul Finanțelor a lansat astăzi, 6 octombrie 2025, a 10-a ediție a Programului TEZAUR, prin care persoanele fizice pot economisi bani în condiții bune.

Între 6 octombrie și 7 noiembrie 2025, românii pot cumpăra titluri de stat TEZAUR cu perioade de 1, 3 sau 5 ani. Dobânzile sunt:

1 an: 6,95% pe an

3 ani: 7,50% pe an

5 ani: 7,85% pe an

Banii câștigați din dobândă nu se impozitează. Titlurile de stat costă 1 leu fiecare și sunt doar în formă electronică.

Unde și când se pot cumpăra:

Online, prin Ghișeul.ro: 6 octombrie – 5 noiembrie 2025

Online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV): 6 octombrie – 6 noiembrie 2025 (se poate deschide cont, subscrie și transfera bani)

La Trezorerie: 6 octombrie – 7 noiembrie 2025

Prin poștă: Orașe: 6 octombrie – 6 noiembrie 2025, Sat: 6 octombrie – 5 noiembrie 2025.

Banii câștigați din titlurile de stat TEZAUR nu se taxează. Dobânda se calculează anual și se plătește la datele indicate în prospectul de emisiune.

Titlurile de stat pot fi vândute sau răscumpărate înainte de termen, iar un investitor poate face mai multe subscrieri într-o singură emisiune. Subscrierile pot fi anulate doar în perioada de subscriere, printr-o cerere depusă la timp.

Cine poate investi: Persoanele fizice care au împlinit 18 ani. Banii adunați de Ministerul Finanțelor prin aceste titluri sunt folosiți pentru finanțarea bugetului și plata datoriei publice. Prospectul de emisiune și eventualele modificări pot fi găsite pe site-ul Titlurilor de Stat și pe site-ul C.N. Poșta Română.

De la începutul lunii martie 2025, românii care au cont pe Ghișeul.ro și card de debit pot cumpăra titluri de stat online, foarte simplu, cu un singur click.

Ministerul Finanțelor a pregătit un ghid pentru a vă ajuta să transferați banii din contul TEZAUR în contul vostru bancar, rapid și online. Pașii sunt simpli:

Descărcați formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)” de pe site-ul Ministerului, secțiunea Tezaur Online, și deschideți-l cu Adobe Acrobat Reader.

Completați datele voastre: CNP și IBAN-ul contului unde vreți să primiți banii.

Calculați suma de transfer: scădeți comisionul: 0,51 lei pentru sume până la 50.000 lei și 6 lei pentru sume mai mari.

Salvați și validați documentul PDF.

Încărcați formularul în contul vostru SPV, apăsând pe „Depunere formulare” pe site.

După încărcarea cu succes a documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil. Puteți consulta ghidul la următorul link.