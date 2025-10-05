Televiziunile din România sunt deja în plină pregătire pentru show-urile de Anul Nou, atrăgând artiști și actori de top pentru a încânta publicul. După o pauză de patru ani, Dan Negru, supranumit „Regele Revelioanelor”, a anunțat, prin intermediul Click, că ia în considerare revenirea pe micul ecran cu propriul său program de divertisment.

Vedeta TV a explicat dificultățile întâmpinate în realizarea unui show de Revelion în contextul contractelor de exclusivitate semnate de cei mai cunoscuți artiști.

Dan Negru a precizat că aceste contracte complică reunirea pe același ecran a interpreților preferați de public.

Astfel, Antena nu poate aduce la show-ul său pe Smiley, aflat sub contract cu Pro TV; Pro TV nu poate să îl includă pe Ștefan Bănică Jr., care are contract cu Antena; iar Kanal D nu poate să îl invite pe Fuego, semnat cu TVR.

„De-abia a început să ningă prin țară și deja a început și iureșul cu Revelionul lui Negru. În prezent, din cauza contractelor artiștilor, e greu să faci un Revelion cu toți actorii și soliștii iubiți de români la un loc. Antena nu îl poate aduce pe Smiley, care are contract cu Pro TV; Pro TV nu îl poate aduce pe Ștefan Bănică Jr, care are contract cu Antena, iar Kanal D nu îl poate aduce pe Fuego, care are contract cu TVR. (…) Fiecare televiziune își încordează mușchii cu sumele pe care le dă pe exclusivități, în loc să se concentreze pe programe atractive. În acest moment, în octombrie, pot doar să confirm că există discuții cu un „ecran” pe care își doresc să apară toți artiștii și care îi poate aduce laolaltă, pe același ecran, indiferent de exclusivități”, a mărturisit Dan Negru pentru Click.

Dan Negru a explicat că fiecare televiziune se concentrează mai mult pe sumele plătite pentru exclusivități decât pe realizarea unor programe atractive.

El a subliniat că, în prezent, pot doar să confirme că există negocieri cu un post care ar putea reuni artiștii pe același ecran. Vedeta a criticat industria de divertisment, afirmând că televiziunile românești fac un „playback de showbiz”, comparând situația cu standardele internaționale.

Dan Negru a explicat că, timp de 25 de ani, a prezentat Revelioane într-o țară care abia există pe hartă de vreun secol, iar în prezent, programele sunt limitate de contractele de exclusivitate, afectând calitatea show-urilor.

„25 de ani am făcut Revelioane, într-o țară care are de totul 100 de ani. Revelioanele televizate acum sunt un fel de ne distrăm în familie, cu artiștii semnați de televiziunea care organizează respectivul Revelion. Asta arată sărăcia showbizului românesc, în televiziune. Nicio televiziune americană nu și-ar permite să semneze vreo exclusivitate cu DiCaprio pentru că DiCaprio ar putea oricând să cumpere orice televiziune. Noi facem un playback de showbiz”, a precizat omul de televiziune.

Întrebat despre dificultatea de a egala performanțele sale de lider de audiență, Dan Negru a afirmat că succesul său s-a datorat și tinereții, fiind un „puști” când a prezentat primul Revelion la TVR. El a explicat că, teoretic, un prezentator ar trebui să conducă Revelioane până în 2048 pentru a acumula experiența și notorietatea acumulată de el de-a lungul anilor.

De asemenea, Dan Negru a recunoscut că, de multe ori, a încurajat telespectatorii să petreacă sărbătorile cu familia, în loc să se uite la televizor, chiar dacă a fost mustrat pentru aceasta, subliniind că puținele Revelioane rămase sunt momente prețioase pentru apropiere și sărbătoare reală.