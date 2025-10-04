Toamna anului 2025 aduce oportunități excelente pentru city break-uri în România, orașele mari și cele cu patrimoniu cultural fiind în topul preferințelor turiștilor locali și străini.

Tendințele actuale arată că destinațiile care combină cultura, peisajele pitorești și bugetul accesibil atrag cel mai mult interes, iar analiza Travelminit oferă o imagine clară asupra preferințelor și comportamentului turiștilor în această perioadă.

Toamna este momentul ideal pentru city break-uri în România, iar anumite orașe se remarcă prin popularitatea lor în rândul turiștilor. București, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Iași se află în topul preferințelor datorită combinației dintre patrimoniul cultural, peisajele pitorești și oferta diversificată de activități urbane.

Bucureștiul combină viața urbană vibrantă cu atracții culturale variate, de la muzee și galerii, până la parcuri și evenimente de sezon, fiind o alegere ideală pentru cei care caută un city break complet. Brașov, cu centrul său istoric și atmosfera medievală, atrage turiștii care vor să se relaxeze și să exploreze împrejurimile montane, oferind și ocazia unor fotografii spectaculoase.

Cluj-Napoca se remarcă prin dinamismul său, viața culturală activă și gastronomia locală, fiind o destinație preferată de tinerii călători și de cei care apreciază un city break plin de energie. Sibiu și Iași impresionează prin patrimoniul cultural, piețele colorate și clădirile istorice, oferind experiențe autentice pentru cei care doresc să combine plimbările relaxante cu descoperirea tradițiilor locale.

În ceea ce privește bugetul, analiza Travelminit arată că toamna 2025 oferă oportunități excelente pentru cazări la prețuri accesibile. În București, o noapte de cazare pentru două persoane poate costa între 150 și 600 de lei, iar în Brașov între 170 și 650 de lei. Cluj-Napoca se situează între 150 și 700 de lei, Sibiu între 160 și 700 de lei, iar Iași între 150 și 650 de lei. Alte destinații interesante precum Timișoara, Sinaia, Sighișoara sau Oradea oferă tarife similare, între 150 și 700 de lei pe noapte.

Sezonul de toamnă este considerat „low season”, ceea ce permite turiștilor să găsească oferte avantajoase și să profite de un city break confortabil, fără aglomerația specifică verii. Rezervările făcute în avans sau ofertele last minute pot reduce și mai mult costurile.

Dincolo de obiectivele turistice clasice, city break-urile din România se transformă tot mai mult în experiențe complete. Gastronomia locală, de la piețele tradiționale la restaurantele cu specific regional și cafenelele autentice, devine un punct de atracție în sine. Evenimentele sezoniere precum festivaluri de toamnă, târguri sau expoziții culturale adaugă motive suplimentare pentru a alege o escapadă urbană în această perioadă.

De asemenea, excursiile active aproape de orașe, precum traseele montane sau tururile ghidate, permit combinarea relaxării cu aventura și descoperirea unor peisaje spectaculoase. Această combinație între destinații atractive, prețuri accesibile și experiențe autentice face ca toamna 2025 să fie un sezon excelent pentru city break-uri în România.

Sărbătorile de iarnă continuă să fie una dintre cele mai așteptate perioade pentru turismul intern, atunci când românii aleg să petreacă Crăciunul și Revelionul departe de casă, într-un cadru relaxant și festiv. În ultimii ani, pachetele turistice care oferă mai mult decât cazare au devenit din ce în ce mai populare, punând accent pe experiențe complete pentru întreaga familie.

Printre principalele facilități pe care turiștii le apreciază în perioada sărbătorilor de iarnă se numără mesele incluse, în special micul dejun zilnic și cinele festive organizate în Ajunul Crăciunului sau în noaptea de Revelion.

Tot mai mulți călători își doresc acces la zone de relaxare moderne, cu piscine interioare și spații de tip wellness și SPA, unde să se poată bucura de tratamente și momente de răsfăț chiar și în mijlocul iernii. Familiile caută în mod special locuri de cazare care oferă activități pentru copii, de la ateliere dedicate până la programe de divertisment organizate în timpul meselor.

De asemenea, turiștii caută destinații unde pot petrece timp în aer liber, astfel stațiunile care oferă posibilități de plimbări, trasee ușoare sau zone de promenadă sunt printre cele mai atractive.

Un alt criteriu important în alegerea vacanței de iarnă îl reprezintă bugetul. În medie, familiile alocă între 1000 – 1500 euro pentru un sejur de trei sau patru nopți într-un hotel de patru stele din țară. Cele mai apreciate pachete sunt cele care îmbină atmosfera tradițională a sărbătorilor cu confortul serviciilor moderne, de la SPA la piscine interioare până la activități dedicate copiilor.

“Știm că este un an mai dificil pentru români, astfel că anul acesta am creat pachete modulare care să satisfacă mai multe tipuri de bugete, de la cele mai simple, care includ doar cazare și mic dejun, la cele complexe care includ și masaje și mese festive de Crăciun și Revelion” a declarat Szabo Levente, Manager Hotel Crystal Sovata.

La Hotel Crystal, pentru pachetul de Crăciun, tarifele pornesc de la 2.925 RON pentru un adult în cameră single și ajung la 9.000 RON pentru patru adulți. Copiii cu vârsta între 4 și 12 ani beneficiază de tarif special, respectiv 1.125 RON pentru întregul sejur. În ceea ce privește pachetul de Revelion 2026 (29 decembrie – 2 ianuarie), prețurile încep de la 4.750 RON pentru o cameră single și ajung la 14.400 RON pentru patru adulți, în timp ce pentru copii tariful este de 1.825 RON.

Potrivit datelor statistice, stațiunea atrage anual peste 150.000 de vizitatori, dintre care o mare parte aleg perioada de iarnă pentru a combina relaxarea la bazele balneare și piscinele interioare cu distracția pe pârtia de la Aluniș sau pe pârtia de săniuș destinată copiilor.