Potrivit unei analize realizate de Vola, interesul pentru city-break-uri și călătorii accesibile este în continuă creștere, ceea ce confirmă o schimbare de perspectivă în felul în care românii își planifică vacanțele.

Luna septembrie a început să fie privită de români ca o extensie naturală a verii, datorită prețurilor mai reduse, a lipsei de aglomerație și a vremii încă favorabile. Potrivit datelor centralizate de Vola.ro, cea mai mare platformă de rezervări de bilete de avion din țară, durata medie a sejururilor a ajuns la 8 zile, iar un bilet de avion a costat, în medie, 135 de euro.

Față de vara anului 2025, tarifele au fost mai mici cu aproximativ 15%, iar comparativ cu septembrie 2024, scăderea a fost de 9,6%. Această evoluție a încurajat tot mai mulți turiști să își planifice city-break-uri sau vacanțe mai lungi în prima lună de toamnă, profitând atât de costurile reduse, cât și de destinațiile mai libere.

Dacă sezonul estival și începutul toamnei au fost marcate de vacanțe diverse și de durată mai mare, în intervalul octombrie–decembrie specialiștii estimează o schimbare de tendință: românii vor prefera escapade mai scurte, de 3 până la 5 zile, cu precădere în orașe europene, păstrând însă accentul pe experiențe accesibile și flexibile.

Sezonul estival din 2025 a fost la fel de intens ca și cel din anul precedent, cu aeronave pline și aeroporturi aglomerate. Datele furnizate de Vola arată o creștere de 11% a rezervărilor comparativ cu vara trecută, în timp ce prețul mediu al biletelor de avion s-a situat la 158 de euro, cu 3,3% mai mic decât în 2024. Aproape 94% dintre curse au fost operate pe distanțe intra-europene, confirmând apetitul românilor pentru destinațiile accesibile și aflate în apropiere. Printre cele mai populare țări s-au numărat Italia, Spania, Franța și Germania, însă și Armenia a început să câștige teren ca destinație inedită pentru turiștii dornici de experiențe noi.

Orașele care au atras cei mai mulți vizitatori în vara 2025 au fost Londra, Paris, Milano, Roma, Chișinău și Barcelona. Cele mai frecvente plecări s-au realizat din București, Iași și Cluj. În ceea ce privește obiceiurile de călătorie, sfârșitul de săptămână – vineri, sâmbătă și duminică – a fost preferat pentru plecări, în timp ce marțea a rămas cea mai puțin atractivă zi.

Românii și-au planificat vacanțele, în medie, cu 28 de zile înainte de plecare. Totuși, peste 20% dintre rezervări au fost făcute cu 15–30 de zile înainte, iar 14% dintre turiști și-au achiziționat biletele cu peste 3 luni în avans. Călătoriile individuale au predominat (63%), în timp ce 23% dintre pasageri au ales vacanțe în cuplu.

Printre serviciile suplimentare preferate s-au numărat check-in-ul online (60%), opțiunea Fast Refund (30%), bagajul de cală (17%) și rezervarea locurilor (10%), aceasta din urmă înregistrând o creștere de 77% față de anul trecut.

În plus, zborurile low-cost sub 100 de euro – precum cele pe rutele București–Verona, Timișoara–Milano sau Craiova–Bruxelles – au contribuit la popularitatea city-break-urilor și la accesibilitatea vacanțelor pentru un număr tot mai mare de români.