Diferiți indicatori economici stabilesc situația financiară a fiecărei țări: Produsul Intern Brut (PIB), PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare (PPA) și Venitul național brut (VNB).

Worldwildschooling publică o listă cu cele mai bogate țări din lume, pe baza datelor VNB ale Băncii Mondiale. VNB reprezintă Venitul Național Brut, adică suma totală de bani câștigată de oamenii și întreprinderile unei națiuni.

Cea mai bogată țară din lume este Singapore. Potrivit Băncii Mondiale, un factor principal care contribuie la bogăția țării este locația strategică. Asta făcut din națiune un centru pentru comerțul internațional.

Unele dintre cele mai importante exporturi ale națiunii includ produse chimice, electrice și servicii. VNB pe cap de locuitor: 64.010 US. PIB total: 497,35 miliarde USD

Qatar este a doua cea mai prosperă țară din lume. Este o țară bogată din Orientul Mijlociu, cunoscută pentru arhitectură, istorie și hoteluri luxoase. În 2022, Banca Mondială a evaluat VNB pe cap de locuitor la 62.310 USD, cu un PIB total de 235,50 miliarde USD

În primul rând, națiunea din Orientul Mijlociu este bogată în petrol și gaze naturale. Qatarul deține peste 15% din rezervele de gaze ale lumii. Fără TVA sau impozit pe proprietate, Qatar este un magnet în rândul investitorilor și antreprenorilor.

Acest teritoriu insular este în prezent a treia cea mai prosperă țară din lume. Mulți factori, inclusiv puterea multi-industrială și turismul, ajută la transformarea sa într-o națiune atât de bogată.

Potrivit Guvernului din Bermuda, doar turismul a adus peste 800 de milioane de dolari în 2022. Cu sectoare financiare, contabile și juridice stabile, Bermuda este, de asemenea, un centru al afacerilor internaționale.

Fiind una dintre cele mai bogate țări din lume, este și o națiune care oferă rezidenților și vizitatorilor nenumărate oportunități.

VNB pe cap de locuitor este de 83.880 USD, iar PIB-ul total este de 546,77 miliarde USD

Pe lângă rezervele de petrol și gaze naturale ale țării, companiile norvegiene conduc lumea în mai multe domenii, inclusiv transportul în apele arctice, producția de petrol și pescuitul durabil.

Republica Irlanda este în prezent a cincea cea mai bogată națiune din lume. Excelează în sectoarele tehnologice și farmaceutice. În plus, ratele scăzute ale impozitului pe venitul corporativ din țară oferă companiilor internaționale un stimulent mai mare pentru a înregistra profituri mari la filialele lor irlandeze.

Din punct de vedere financiar, Luxemburg este a șasea cea mai bogată țară din lume. Potrivit Băncii Mondiale, valoarea actuală a națiunii este de 98.490 USD.

Luxemburg este o țară bogată deoarece este un hub global pentru băncile private și unul dintre cele mai importante centre de management al investițiilor din Europa.

Încă din secolul al XIX-lea, PIB-ul Elveției a plasat Elveția printre cele mai bogate țări din lume. VNB pe cap de locuitor: 90.600 USD, iar PIB-ul total este de 905,68 miliarde USD.

Costul ridicat al vieții poate părea prohibitiv pentru mulți, dar ratele generoase ale impozitelor au contribuit la atragerea investițiilor străine din alte părți ale lumii.

Un factor-cheie care contribuie la bogăția Elveției este piața de export puternică și variată. Țara este renumită pentru exportul de pietre prețioase, mașini, produse farmaceutice și produse chimice. Sistemul bancar a jucat un rol semnificativ în economia elvețiană.

Brunei Darussalam este o mică națiune asiatică situată în partea de nord a insulei Borneo. Este a opta țară cea mai bogată din lume. Începând cu 2023, VNB-ul din Brunei este de 87.550 USD.

Aproape toată bogăția sa se sprijină pe zăcămintele de petrol și gaze naturale ale națiunii. Pe lângă petrol și gaze, Brunei este cunoscut pentru pădurea tropicală biodiversă, plajele tropicale și moștenirea culturală.

Cu doar 70 de ani în urmă, Emiratele Arabe Unite erau o țară deșertică, relativ săracă. Totul s-a schimbat când petrolul comercial a fost descoperit în 1958.

De atunci, țara a fost un exportator gigantic de petrol. În 2022, Emiratele Arabe Unite au exportat petrol în valoare de 105 miliarde de dolari. Banii din petrol au permis țării să construiască o infrastructură mai bună. În 2023, VNB a fost de 83.750 USD.

Statele Unite sunt o țară cu o economie mare, diversă. Motorul economic este impulsionat de resurse naturale, cum ar fi petrolul și gazele, și industriile foarte dezvoltate precum biotehnologia, inginerie și tehnologia computerelor.

SUA se bucură de un nivel relativ de stabilitate politică, în comparație cu alte părți ale lumii, ceea ce îi permite să mențină ordinea internă, sprijinind în același timp investițiile internaționale cu politici durabile.

VNB pe cap de locuitor este 70.930 USD, cu un PIB total de 26,94 trilioane USD.