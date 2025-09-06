Top 10 cele mai sigure țări din lume. Există 8 factori care indică faptul că o țară este foarte sigură. Aceste criterii ajută Indicele Păcii Globale (IPG) să determine și să clasifice cât de sigură este o națiune. Utilizând scorul IGP din 2022, acest site a întocmit o listă cu țările cu cele mai bune scoruri.

Un guvern funcțional respectă statul de drept și oferă servicii publice și civile de calitate. Cetățenii care se pot baza pe guvernul lor pentru servicii esențiale, fără practici nedrepte sau discriminatorii, vor fi mai puțin predispuși să protesteze atunci când au nemulțumiri.

O economie puternică și instituții formale bine stabilite sunt vitale pentru un mediu de afaceri stabil. Acest lucru, la rândul său, creează un spațiu bun pentru creștere economică, oportunități de afaceri și o concurență sănătoasă. Crearea condițiilor care permit înflorirea securității financiare și o rată ridicată a ocupării forței de muncă este sinonimă cu o societate pașnică.

Nimic nu stârnește conflicte mai mult decât un tratament nedrept și părtinitor. Națiunile sigure sunt mai predispuse să ofere acces egal la resurse precum asistența medicală, securitatea și educația.

Pentru ca totul să fie armonios, este important să fie respectate drepturile și libertățile fundamentale ale omului. De aceea, multe țări de pe listă au legi în vigoare pentru a proteja drepturile individuale.

A avea relații interne și externe pozitive asigură mai multă armonie în cadrul unei țări. Spațiul pentru creșterea conflictelor scade atunci când oamenii de religii, etnii și culturi diferite se înțeleg. Același lucru este valabil și pentru relațiile cu țările vecine.

Informațiile restricționate afectează cantitatea de cunoștințe de care o persoană, o instituție sau o societate ar putea avea nevoie pentru a lua decizii informate. Adesea, țările opresive controlează mass-media și prezentarea publică a anumitor evenimente care afectează bunăstarea cetățenilor lor.

Mass-media liberă și independentă ar trebui să poată publica informații în mod liber, în beneficiul tuturor.

O societate formată din indivizi calificați, experimentați și informați va continua să crească și să se îmbunătățească în ceea ce privește producția economică. O astfel de tendință constantă asigură oportunități de angajare și îmbunătățește calitatea vieții.

Nivelurile ridicate de corupție, care duc la o distribuție ineficientă a resurselor, cauzează o lipsă de finanțare pentru servicii vitale. Acesta este motivul pentru care țările corupte au mai mulți cetățeni nemulțumiți și se confruntă cu tulburări civile.

1. Islanda

Scor GPI: 1.107

Cea mai sigură țară din lume în acest moment este Islanda. Această mică națiune este descrisă ca un paradis pentru copii datorită ratei scăzute a criminalității.

Islanda este atât de sigură încât nu are armată, deși face parte din NATO din 1949. De asemenea, poliția nu poartă arme, deoarece crimele violente sunt inexistente.

Țara este cunoscută pentru tradiția sa pacifistă, după cum o demonstrează cetățenii săi deschiși.

Cea mai bună parte este că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la siguranță.

2. Noua Zeelandă

Scor GPI: 1.269

Pe locul doi, după Islanda, se află Noua Zeelandă. Majoritatea locuitorilor acestei țări (4,5 milioane de oameni) sunt imigranți. Cu toate acestea, cultura indigenă maori, înrădăcinată în umilință și altruism, este încă vie, în ciuda trecutului colonial al țării.

Pe lângă peisajele superbe, țara are legi specifice, cum ar fi limitele privind deținerea de arme, care reduc infracțiunile violente și crimele.

Cu rate atât de scăzute ale criminalității și corupției, că Noua Zeelandă este un paradis. În 2018, rata jafurilor din Noua Zeelandă a fost de 66,7 cazuri la 100.000 de locuitori.

3. Irlanda

Scor GPI: 1.288

Insula Irlanda se află în largul coastei Țării Galilor și Angliei, cu linii de coastă pitorești și sate presărate de-a lungul țărmului. Deși „Insula de Smarald” este uimitoare, este și foarte sigură și liniștită.

Rata criminalității în Irlanda este destul de scăzută, ceea ce o face în general sigură peste tot. Ca în majoritatea țărilor, majoritatea infracțiunilor (amenințări și tentative de omor, agresiuni și hărțuire) au loc în centrul orașului Dublin.

Ratele criminalității violente sunt relativ scăzute în toată țara datorită legilor stricte privind armele de foc, unei populații urbane mici și unei culturi predominante.

4. Danemarca

Scor GPI: 1,296

Danemarca este o țară cunoscută drept cea mai fericită națiune din lume. Este unul dintre puținele locuri în care te poți plimba noaptea fără să te temi de infracțiuni.

O rată scăzută a criminalității, cu acces la asistență medicală de înaltă calitate, contribuie la acest lucru.

Regatul Danemarcei se mândrește cu un nivel de viață excelent și venituri ridicate.

5. Austria

Scor GPI: 1.3

Fiind una dintre cele mai sigure țări din lume, vă puteți aștepta la rate scăzute ale criminalității, jafurilor și agresiunilor. Infracțiuni minore, cum ar fi furtul de genți și furtul din buzunare, pot apărea atunci când vizitați zonele turistice noaptea, dar, în general, este sigură.

6. Portugalia

Scor GPI: 1.301

Portugalia se află în Peninsula Iberică, situată între Spania și Oceanul Atlantic. Țara are o economie în creștere care susține peste 10 milioane de cetățeni. Deși Portugalia s-a clasat pe un loc fruntaș pe această listă, se confruntă cu unele probleme privind corupția, discriminările rasiale și xenofobia.

Are rate scăzute ale criminalității și o societate prietenoasă și tolerantă. Portugalia este considerată pe scară largă una dintre cele mai bune țări europene în care să trăiești datorită costului redus al vieții, calității ridicate a vieții și vremii bune pe tot parcursul anului.

7. Slovenia

Scor GPI: 1.316

Depășește alte țări balcanice datorită unei rate scăzute a criminalității, a unui cost rezonabil al vieții și unui sistem educațional funcțional. Această națiune ocupă locul 34 în lista celor mai bogate țări la nivel global.

8. Republica Cehă

Scor GPI: 1,318

Cehia atrage mulți oameni deoarece oferă o calitate ridicată a vieții, condiții sigure și costuri de trai scăzute.

9. Singapore

Scor GPI: 1.326

Singapore este una dintre puținele țări asiatice care se clasează atât de sus in acest clasament datorită centrului său financiar global impresionant. Țara se mândrește cu o stabilitate economică și politică excelentă, cu un sistem educațional de înaltă calitate.

Acești factori au ca rezultat condițiile ideale pentru ca o societate fericită și pașnică să prospere, Singapore fiind unul dintre cele mai sigure locuri de pe planetă. Acolo, infracțiunile violente și furturile mărunte sunt aproape inexistente.

Țara menține ratele criminalității scăzute datorită legilor stricte și pedepselor aplicate celor care le încalcă.

10. Japonia

Scor GPI: 1.336

Această țară este un vis devenit realitate pentru călători și expați. Japonia este renumită pentru restaurantele cu sushi, străzile luminate cu neon și frumusețea naturală a unor orașe. Sentimentul de siguranță și libertate o face una dintre cele mai bune țări de vizitat.

Țara se clasează pe un loc fruntaș în Indexul Libertății Umane, plasându-se pe locul 10 pe această listă. Japonia are o economie socială de piață extrem de dezvoltată și un sistem educațional excelent conform standardelor globale.