„”Atunci când lucrezi sub presiunea timpului riști să greșești!” -citat din Nicușor Dan

Văd că, după ședința de ieri a coaliției de guvernare, se rostogolește ideea că PSD se opune reformei în administrația publică locală. De fapt, noi am lăsat guvernului încă două săptămâni la dispoziție să își facă temele și să propună coaliției un plan de reformă coerent. După ce marți coaliția stabilise un procent de reducere cu 25 la sută din posturile din administrația locală, joi, dl. Bolojan ne-a anunțat că nu mai e de acord cu procentul de 25, propus chiar de domnia sa, ci vrea 45, pentru că nu a făcut bine calculele. Pe principiul: am o idee cu care nu sunt de acord! Din discuții a reieșit că nici duminică nu avea toate calculele corecte, lucru dovedit de președintele CJ Olt, Marius Oprescu, prezent la ședință, care a arătat că două comune similare ca număr de locuitori, pe simulările făcute de guvern, aveau situații diferite: una trebuia să disponibilizeze 6 oameni, iar alta să mai angajeze unul, la același număr de posturi. De ce am cerut amânarea?

Pentru ca datele REALE să fie introduse în sistem de primării și să se facă un calcul corect. Există primării de comune care au 9 angajați și trebuie făcută de Ministerul Dezvoltării o organigramă, cu numărul minim de posturi, astfel încât ele să fie FUNCȚIONALE. Pe cine disponibilizezi din primăriile mici? Contabilul șef, pe cel de la registrul agricol, juristul, pe cel de la asistența socială, pe cel de la urbanism? Cum să funcționezi cu 4 oameni? Există primării care au prinse în organigramă posturi care țin de salubrizare (măturători) sau spații verzi. Un exemplu era chiar Sectorul 6, dl. Ciucu fiind prezent. Aici ce disponibilizezi? Funcționari publici sau măturători? Trebuie făcută clarificarea. Dacă reducerea unui număr mare de posturi se face fără scăderea PRIN LEGE a numărului de posturi necesare pentru crearea unei direcții, de la 20 la 12, se desființează toate direcțiile, iar primarul rămâne să semneze singur, fără altă semnătură, ceea ce nu se poate, contravenind Codului Administrativ și procedurilor din primării. Soluția domnului Bolojan aici a fost să unim direcția Juridică și cea de la Urbanism, ceea ce e imposibil, fiindcă sunt specializări diferite. Modalitatea de disponibilizare NU VA REZISTA ÎN INSTANȚĂ. Și ne vom trezi în situația de acum câțiva ani, când toți cei disponibilizați s-au întors la locurile de muncă și au fost despăgubiți de stat. Am solicitat legea lucrată de AMR să fie adoptată înaintea pachetului, iar funcționarii să fie toți evaluați și să plece acasă cei nepregătiți, nu otova. Am cerut ca în calculul disponibilizărilor să fie prinse și instituțiile din subordinea primăriilor, care au fost EXCEPTATE și nu am înțeles de ce și nici nu s-a dat o explicație clară. Și acolo schemele de personal sunt umflate și chiar cu oameni mai puțin necesari unei bune funcționări a localității. Am solicitat să fie prinși și ei la disponibilizări, dacă tot se dorește o cifră exactă. Și am cerut ca nu doar administrația locală să piardă posturi, și anul trecut s-au mai făcut reduceri de 10 la sută, ci și cea centrală.

Ca să rezum:

-Nu putem lucra neprofesionist, mai ales când e vorba de funcționalitate și de destine!

– Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci dacă nu se face DOAR CUM VREI TU, când ți se dau atâtea argumente că greșești!

– PSD nu e contra reformei, dar am mai văzut reforme făcute fără cap și care au dus la sume mai mari plătite de stat, după ce instanțele au decis altfel!

– Nu am înțeles urgența, MUSAI AZI, când oricum disponibilizările trebuie făcute până la 1 ianuarie anul viitor! Nu e mai bine să măsurăm de 10 ori până tăiem o dată, ca să nu greșim? Suntem responsabili sau doar mimăm că muncim și că suntem intransigenți?”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.