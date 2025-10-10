Guvernul Bolojan se gândește să taie salariile cu 10% în administrația centrală, începând de anul viitor. Această măsură ar urma să vină împreună cu schimbări în administrația locală, spun surse politice pentru Libertatea.

În instituțiile care au fost deja reorganizate, cum ar fi Camera Deputaților și Senatul, se discută cum să se reducă cheltuielile, fie din investiții, fie din cumpărături de mobilier și birotică. La instituțiile care nu au fost încă reorganizate, se pune problema tăierii cu 10% a salariilor, pentru că acestea sunt cheltuielile cele mai mari.

Discuțiile vin într-un context în care bugetul României are probleme. Recent, șefii instituțiilor de cultură au cerut angajaților să ia concediu fără plată în ultimele două luni ale anului. La Senat, angajaților li s-a spus neoficial că salariile ar putea fi tăiate cu 10% încă din acest an, dar conducerea a cerut clarificări de la Ministerul Finanțelor.

Nu s-a luat nicio decizie oficială, dar angajații sunt nemulțumiți, spunând că nu există nicio lege care să permită aceste tăieri. Reducerile din administrația centrală ar trebui să fie făcute împreună cu cele din administrația locală, a cerut UDMR.

Reforma administrației locale nu avansează pentru că partidele politice nu se înțeleg. Premierul Ilie Bolojan vrea să concedieze 13.000 de angajați din administrația locală, adică 10% din angajați sau 40% din totalul posturilor.

PSD se opune și propune o reducere mai mică: 30% din posturi, dar maximum 20% din angajați, ca să nu afecteze funcționarea primăriilor.

România are în total 115.000 de angajați în ministere și administrația centrală. Discuțiile din coaliție vin din nevoia de a reduce deficitul bugetar, adică diferența dintre banii pe care îi cheltuie statul și cei pe care îi încasează.

În 2025, România avea ca țintă un deficit de 5% din PIB, dar Guvernul Ciolacu a terminat anul cu 9,3%, în an electoral. În acest an, Guvernul Bolojan a crescut taxele, cum ar fi TVA de la 19% la 21% și accizele, și a obținut de la Comisia Europeană o creștere a deficitului la 8,4%.

Pentru 2026, reducerea deficitului trebuie să continue, până la 6%, chiar dacă cheltuielile pentru armată cresc.