Diana Buzoianu a precizat că sunt în derulare negocieri cu STS pentru lansarea SUMAL 3.0, care va integra și tehnologii de inteligență artificială.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în Maramureș că în prezent se poartă discuții pentru îmbunătățirea aplicației SUMAL 2.0, după ce au fost descoperite fraude prin care personalul încerca să evite controalele. Ea a precizat că, împreună cu STS, vor fi implementate modificări pentru ca astfel de abuzuri, precum instalarea și dezinstalarea repetată a aplicației pentru a evita înregistrarea autorizațiilor, să nu mai fie posibile.

”Pe SUMAL 2.0, avem în momentul de faţă mai multe discuţii, pentru îmbunătăţirea aplicaţiei. Au fost descoperite mai multe versiuni prin care personalul încerca să evite controlul care se făcea prin această aplicaţie, am prins aceste fraude şi ne vom asigura că ele sunt modificate cu ajutorul STS-ului care este o instituţie foarte deschisă, pentru a asigura funcţionalitatea cât mai bună a acestei aplicaţii, astfel încât oamenii care, de exemplu îşi instalau şi dezinstalau aplicaţia aceasta de sute de ori ca să nu se mai încarce autorizaţii, de exemplu, după ce le emiteau, nu se va mai întâmpla asta. Nu vor mai fi lăsaţi oamenii să-şi bată în halul acesta joc de un sistem de control care este acolo tocmai ca să ne asigurăm că se evită tot felul de abuzuri”, a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în Maramureş.

Ministrul a menționat că, de-a lungul timpului, a observat numeroase cazuri de tăieri ilegale, iar de cele mai multe ori autoritățile locale sau persoanele responsabile de controale au închis ochii la aceste abateri.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că SUMAL 2.0 va fi consolidat, iar în prezent se poartă discuții cu STS pentru lansarea SUMAL 3.0, care va integra, pentru prima dată, inteligența artificială. De asemenea, sunt planificate colaborări cu instituții universitare, precum Politehnica București, pentru a automatiza analiza miilor de avize. Buzoianu a amintit și un proiect pilot realizat cu Google, care a permis identificarea rapidă a unor mii de fraude, demonstrând că tehnologia poate sprijini autoritățile în prinderea celor care încearcă să evite controlul.