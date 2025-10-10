”Peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice”, anunţă ministrul Muncii, într-o postare pe Facebook.

Florin Manole a menționat că, în total, aproape 600.000 de gospodării vulnerabile au beneficiat de sprijinul pentru lunile iulie și august.

”Sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie. Familiile cu venituri reduse au nevoie de această măsură şi îi încurajez pe cât mai mulţi să o solicite”. menţionează ministrul.

Ministerul Energiei precizează că România nu importă cărbune, petrol sau gaze din Rusia, contrazicând datele prezentate de agenția Reuters, conform cărora mai multe state UE, inclusiv România, ar fi crescut importurile de energie din Rusia în 2025, cu o creștere de 57% pentru România.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat că România nu a achiziționat țiței sau produse petroliere din Rusia începând cu 2022–2023, nu a avut contracte directe cu Gazprom și nu intenționează să importe astfel de produse în viitor. Totodată, el a subliniat că orice încălcare a legislației privind importurile din Rusia va fi sancționată, iar independența energetică a României rămâne o prioritate.

Ministerul Energiei a precizat că importurile de cărbune din Rusia au fost interzise încă din august 2022, ca urmare a aplicării celui de-al cincilea pachet de sancțiuni al UE. În cazul ţiţeiului și al produselor petroliere, regulamentele europene au oprit importurile de ţiţei începând cu 5 decembrie 2022 și pe cele de produse petroliere din 5 februarie 2023.

În ceea ce privește gazele naturale, România nu achiziționează gaze din Rusia, acoperindu-și necesarul prin importuri din Europa de Vest, prin interconectorul Szeged–Arad, și din Europa de Sud, prin punctele de legătură cu Bulgaria — Kardam1–Negru Vodă1 și Giurgiu–Ruse. Ministerul a mai subliniat că Uniunea Europeană negociază un regulament pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze și petrol din Rusia, cu etape clare, pentru a garanta securitatea energetică a blocului comunitar.