Apărătorii lui Horațiu Potra susțin că au identificat o lacună în procedura prin care s-a emis și s-a menținut mandatul de arestare în lipsă.

Aceștia argumentează că, potrivit Codului de procedură penală, după trimiterea în judecată a unei persoane, instanța are obligația de a verifica măsura preventivă în termen de trei zile. În cazul lui Horațiu Potra, această verificare nu ar fi fost efectuată, susțin avocații, fapt care ar duce la încetarea de drept a măsurii.

„Este vorba despre o prevedere procedurală care nu a fost respectată”, a relatat jurnalista Digi24, Ioana Corneev, citând surse din apropierea dosarului.

Potrivit acesteia, lipsa verificării în termenul legal ar putea anula efectele mandatului de arestare în lipsă, documentul ce a stat la baza reținerii lui Potra în Emiratele Arabe Unite.

Magistrații de la Curtea de Apel București urmează să decidă asupra cererii depuse de apărătorii lui Potra. Deși hotărârea nu va fi definitivă, ea poate influența semnificativ evoluția dosarului. În situația în care instanța admite cererea, mandatul ar putea fi declarat nul, iar autoritățile române ar trebui să notifice statul care a dispus reținerea sa.

Horațiu Potra, reținut în Dubai în baza mandatului de arestare emis de autoritățile române, ar putea beneficia direct de această cerere de anulare. Dacă instanța constată că măsura nu a fost verificată în termenul prevăzut de lege, documentul pe baza căruia a fost reținut ar putea fi declarat nelegal.

Avocații susțin că situația nu este singulară și că există precedente în alte instanțe din țară, unde judecătorii au admis cereri similare, considerând că neîndeplinirea obligației de verificare atrage încetarea automată a măsurii preventive. Această interpretare, dacă va fi validată și în cazul Potra, ar putea crea un precedent relevant pentru alte dosare aflate în derulare.

Cazul este urmărit cu interes de mediul juridic, întrucât mandatul de arestare în lipsă diferă de cel preventiv clasic. Acesta se emite o singură dată și nu necesită prelungire periodică, însă legea impune totuși verificarea măsurii după trimiterea în judecată.

Discuția juridică se concentrează exact pe acest punct: dacă lipsa verificării atrage nulitatea automată a mandatului sau doar posibilitatea revizuirii lui ulterioare.

În același dosar, în care Horațiu Potra este considerat liderul unei grupări de așa-ziși „mercenari”, ceilalți inculpați au astăzi termen în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Procesul se desfășoară în paralel cu demersul avocaților lui Potra, iar deciziile ar putea influența modul în care instanțele interpretează legalitatea actelor emise în cauză.

Surse apropiate anchetei arată că Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai în baza mandatului de arestare în lipsă emis în România. Autoritățile române au solicitat extrădarea acestora, însă procedura este în curs, iar hotărârea Curții de Apel București ar putea complica semnificativ acest proces.

Decizia instanței nu va fi definitivă, dar are potențialul de a schimba cursul anchetei și de a ridica întrebări legate de modul în care sunt gestionate măsurile preventive în absența inculpaților. În cazul în care se confirmă că verificarea mandatului nu a avut loc, autoritățile vor trebui să reevalueze întreaga procedură de arestare și extrădare.

Cazul lui Horațiu Potra rămâne unul dintre cele mai discutate din ultima perioadă, atât pentru complexitatea acuzațiilor, cât și pentru implicațiile juridice pe care le-ar putea genera asupra altor dosare similare.