Călin Georgescu s-a prezentat marți la Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar impus în unul dintre dosarele sale. În ciuda vremii nefavorabile, zeci de persoane au venit să-l susțină, așteptându-l în fața sediului poliției.

Potrivit imaginilor difuzate de mai multe posturi de televiziune, momentul sosirii lui Georgescu a fost marcat de un gest neobișnuit: clopotele Bisericii „Sfânta Mare Muceniță Varvara”, aflată în apropiere, au început să bată chiar atunci când acesta a ajuns.

După semnarea actelor la poliție, Georgescu s-a îndreptat spre biserică, unde a fost întâmpinat de preotul Mihai Niță. Sursele citate arată că preotul l-a salutat și i-a vorbit scurt în fața enoriașilor adunați.

Ulterior, pe treptele lăcașului de cult, Călin Georgescu a ridicat mâna într-un gest considerat de mulți drept salut legionar – un simbol al mișcării de extremă dreapta interbelice.

Gestul nu este unul singular. Pe 26 februarie, la ieșirea de la audierile de la Parchetul General, Georgescu a fost filmat făcând același salut în fața camerelor de televiziune. În ambele situații, imaginile au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, alimentând dezbateri legate de simbolistica gestului și de intențiile celui care îl face.

După publicarea imaginilor de la Buftea, numeroase reacții au apărut în mediul online. O parte dintre comentatori au interpretat gestul lui Georgescu drept o reafirmare a pozițiilor sale publice anterioare, în timp ce alții au cerut intervenția autorităților pentru a verifica dacă fapta are caracter infracțional.

Florin Țurcanu, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, a explicat, pentru HotNews.ro, contextul mai larg al acestui tip de gesturi.

„Este noul gen de salut de tip fascist camuflat, pe care l-au folosit deja Elon Musk și Steve Bannon în SUA. Este un gest transgresiv, menit să evoce salutul fascist fără a-l asuma complet”, a declarat acesta.

Analistul a subliniat că astfel de gesturi pot avea o semnificație dublă: pe de o parte, pot fi interpretate ca forme de provocare simbolică, iar pe de altă parte, ca mesaje destinate unui anumit segment de public.

Călin Georgescu se află sub control judiciar încă din luna februarie, după ce procurorii l-au acuzat de propagandă legionară. Dosarul său a fost trimis în judecată în iulie, iar printre probele invocate de anchetatori s-ar afla declarații publice și materiale video în care Georgescu ar fi elogiat Mișcarea Legionară și liderii acesteia.

Măsura controlului judiciar presupune ca fostul candidat să se prezinte periodic la Poliția din Buftea, să nu părăsească țara fără acordul instanței și să se abțină de la activități publice care ar putea fi interpretate ca promovare a ideologiilor extremiste. În pofida acestor restricții, imaginile recente sugerează că Georgescu continuă să adopte gesturi controversate, ceea ce ar putea avea consecințe juridice.

Avocații săi nu au oferit, până la momentul redactării acestei știri, o reacție oficială în legătură cu incidentul de la biserică.

Pe lângă acuzațiile de propagandă legionară, Georgescu este judecat și într-un alt dosar, care vizează presupusa sa implicare în activitățile unei rețele coordonate de Horațiu Potra. Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi deținut arme și explozibili, având planuri de infiltrare în proteste organizate după eventuale alegeri anulate, cu scopul de a genera haos și de a „răsturna ordinea constituțională”.

Potrivit datelor din dosar, pe 16 septembrie 2025, procurorii au dispus trimiterea lui Georgescu în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false. Aceste acuzații, dacă vor fi dovedite, pot atrage pedepse cu închisoarea.

Între timp, Horațiu Potra, considerat liderul grupării, a fost localizat și reținut pe 24 septembrie la Dubai. Autoritățile române au solicitat extrădarea sa, procedură care se află în curs. Procurorii speră ca prezența acestuia în fața instanțelor române să clarifice rolurile exacte ale fiecărui participant în presupusa structură.